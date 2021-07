¡Peinados de los 70 que regresan! Atrévete a cambiar

¡Vuelven los peinados de los 70! Una época que sin duda, dejó una huella importante el cuanto a moda refiere. Ya tienes luz verde para darle un twist a tu estilo, esos peinados que usaba tu mamá en su época. ¡Míralos!

La influencia de las últimas corrientes relacionadas con el arte, fueron ese concepto clave y determinante que marcaron la moda de los looks en los años 70. La música, el despertar de la libertad de las mujeres, fue lo que sin duda, le dio rienda suelta a tantos estilos y cortes para elegir nuestro propio estilo.

Y es que precisamente, la liberación femenina hizo un gran revuelo en la industria de la belleza y es cuando las marcas cosmetológicas comenzaron a cobrar fuerzas, tomando una imagen nueva, haciendo notar a la mujer poderosa, independiente y aguerrida (con cortes de cabellos que las hacían notar más aún).

Peinados de los años 20 y 40 ¡pura inspiración!

Más que inspiración de los años 20 y 40, son nostalgia para las mujeres de los años 70 y es por eso, que se decide revivir los look, versionado con la tendencia del momento: colores, volumen, largo, etc. Ahora nos toca a nosotras versionar estos looks, apostando por la tendencia del 2021.

Un ejemplo de esto es el estilo wedge, el caso y la melena afro que se llevaba en los 70. Recordarás a tu mamá o abuelita con estos peinados que son un ícono inolvidable del momento. ¿Lista para lucirlos?

Peinados de los 70 que vuelven

Melena shaggy

El corte shaggy se trata de un corte despeinado y con varias capas que hacen lucir la melena un poco despeinada (esa es la idea). Los estilistas tienen su secreto, porque aunque parezca sencillo, es imprescindible conocer la técnica para dar con el resultado perfecto.

Corte mullet

Fue precisamente en los años 70 que se intentó fusionar algunos cortes entre los peinados masculinos y femeninos, cosa que fue un boom para la época. El corte mullet fue el pionero de esta nueva moda para nosotras.

Se identifica por llevar la parte delante muy corta (lo que se asocia como corte de hombre) y la parte de atrás un poco más larga, dándole el toque femenino a este look.

Curtain fringe

Es uno de los modelos más comunes y sencillos. Se estila por llevar el centro mas corto, dibujando una V invertida, dejando caer los laterales más largos hasta la mejilla (aproximadamente).

Tips para Curtain fringe: una forma de modernizar el fleco será texturizarlo en lugar de mantenerlo esponjoso.

Fluffed-out fros

El famoso «afro» un estilo muy peculiar que empezó a gustar a todas las mujeres de todas las razas (unas más atrevidas que otras, que dijeron si a este estilo rebelde).

Son rizos definirlos de mucho volumen, llenos de suavidad y con una textura esponjosa envidiable. La recomendación de los estilistas es recubrirlos con una hidratación intensa para eliminar instantáneamente el frizz y la sequedad.