Emma Watson es una de las actrices más emblemáticas de Hollywood. Además de ser talentosa y bella, ha sido inspiración para muchas chicas por sus looks frescos. Y es que pasan los años y ella sigue luciendo como una jovencita radiante. Parte de esto, se debe a su estilo cool y sencillo en sus peinados recogidos, pudieran ser buena opción para ir a la oficina. ¿Qué dices?

Cabe mencionar que, entre tantos peinados recogidos, ella apuesta por trenzas o coletas estilo cebollitas y, sin perder su estilo jovial, alocado y casual, ella presume sus encantos con el cabello recogido. Estas ideas serían perfectas para lucir hasta en una cita por la noche. ¡No los descartes!

Peinados recogidos para la ofi: como lo usa Enma Watson

Un peinado semiformal pero super trendy para ir a la ofi. Foto: ewatsondaily en Pinterest Enma Watson presume su peinado cebollita. ¡Ideal para cualquier idea de la semana. Foto: closermag en Pinterest Con trenzas. Asumimos que es uno de los looks fav de Enma Watson Saca algunos flecos y déjalos caer a tus laterales. Esto aporta frescura al look, como a Enma. Foto: byrdie en Pinterest Algo más formal. Con accesorios brillantes para el cabello. Foto: stealhersyle en Pinterest No pueden faltar las trenzas casuales y sencillas. Foto: EWATSONDAILIY en Pinterest

Foto principal: El Blogg de Moni Peggy

Y el mi top 3 de peinados recogidos al estilo Enma es…

Foto 2: toda mujer debe intentar alguna vez hacer una elegante cebollita. Son peinados perfectos hasta para lucir en una boda. ¡Muy versátiles!

Foto 3: el recogido con trenzas siempre será un must entre looks ligeros y frescos. Enma Watson lo confirma con este look, que al parecer, es uno de sus favoritos.

Foto 5: aquí amamos todo lo que brille, en tal sentido, los accesorios para este tipo de peinados siempre será una perfecta opción para darle otro toque a tu peinado.

Aprende hacer un peinado cool al estilo Enma

Aquí te dejo un video cortito que te indica el paso a paso de cómo lograr un peinado muy al estilo Enma. Este peinado solo te quitarán 5 minutos de tu tiempo y es muy bonito para el día y la noche. ¡Practica!:

Ahora cuéntame, ¿Cuál peinado te atreverías a usar o cuál ya has usado?