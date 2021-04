Para mí, es como el Súper bowl. Ese día podría vestirme de largo y comer delicioso para emular que estoy en la ceremonia de los Óscar. Sé también que las categorías y los premios están súper sesgados pero aún así, ¿qué quieren?, me gusta.

Generalmente no creo que las pelis que ganen sean las mejores, creo que muchas veces Hollywood se va por «el deber ser», pero es un evento que me encanta y este año, puedo decir que hay buenas candidatas.

Así que vayamos viendo una por una de las candidatas para que te pongas al corriente para el 25 de abril, ¿listas?

Les voy a hablar de las que ya vi y en dónde las pueden disfrutar. Dejaré al final las que tengo pendientes.

Nominadas al Óscar como Mejor Película

«El Padre»

«Judas And The Black Messiah»

«Mank»

«Minari»

«Nomadland»

«Una joven prometedora»

«Sound Of Metal»

«El juicio de los 7 de Chicago»

El padre

De mis favoritas. Trata de un hombre víctima de Alzheimer y cómo ve la vida. Sí, ahora vemos SU punto de vista de la enfermedad. Es una adaptación brillante de una obra de teatro y digo brillante porque Anthony Hopkins brilla. Él es la película.

La puedes ver: en cine.

Judas And The Black Messiah

Otra de mis favoritas. Me encantó. Aquí seguimos la vida de uno de los activistas más famosos (y perseguidos) de la época de las Panteras Negras en Estados Unidos. El presidente de la sede de Illinois, es observado de cerca por un espía del FBI. Nos infiltramos en la vida del presidente y de la organización y entendemos mejor quiénes son y la lucha interna del espía. Muy buena.

Puedes verla: en el cine.

El juicio de los 7 de Chicago

Muy en sintonía con la anterior, aquí vemos a muchos estadounidenses manifestándose en contra de la guerra de Vietnam en Chicago, durante una Convención Nacional Demócrata. La policía arresta a varios y los juzgan para ver si los meten a la cárcel o no por incitar a un motín. Digo que son varios, porque si bien los arrestados son 8, los que tienen defensa son 7… porque uno es negro, de las Panteras Negras.

El film está interesante, aunque no sé si a nivel de ser nominada a un Óscar. La actuación (y el personaje) de Sacha Baron Cohen le da el plus para no ser una más de juicio, a mi parecer. Vale la pena, sí.

Puedes verla: en Netflix.

Sound of metal

También es muy buena. Vemos a un músico, baterista, que de repente pierde la audición. ¿Cómo se adapta a ese cambio? Es muy fuerte y poderosa su actuación, además de que se trata el tema de la sordera de una manera muy objetiva y realista. Es humana, pero a la vez, empatizas y entiendes esa evolución que él va viviendo. No creo que gane, la verdad, pero podría entender que esté en la terna, a pesar de que sí, me sorprendió.

Puedes verla en: Amazon Prime.

Promising young woman

Una película que tendría que estar en todas las clases de preparatoria. Si bien habla sobre la venganza, va mucho más allá: toca cómo el no creerle a una víctima, el normalizar la violencia puede destrozar la vida no solo de la víctima sino de las personas más cercanas. En serio es imperdible.

La puedes ver: en el cine.

Las demás puedes verlas en el cine en estos días antes. Muero de ganas de verlas todas, ahora sí que se me antojan.

Recuerda que para asistir a cualquier función, tienes que llevar cubrebocas todo el tiempo y respetar todas las indicaciones. Las salas de cine están limitadas en capacidad, por lo que es mejor comprar los boletos por la app o online.

Vayamos al cine con cuidados. Yo fui a ver El padre y El Mesías Negro y llevé doble cubrebocas para sentirme más segura. Además, no como dentro de la sala.

¿Qué has visto tú?