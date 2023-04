Pena son 4 letras. Aunque en el pasado existieron los tabúes y el desconocimiento sobre el placer femenino. Hoy en día es cada vez más común y las mujeres son más abiertas a disfrutar o intentar disfrutar su vida sexual con libertad y responsabilidad.

De acuerdo a la encuesta reciente de platanomelon sobre la sexualidad:

“El 24% de lxs encuestadxs se siente 100% plenx con su vida sexual, el 5.9% definitivamente no se siente plenx sexualmente, pero el 70.1% está trabajando para lograr esa plenitud… el 82% de lxs encuestados menciona que no recibió una buena educación sexual en la escuela, y el 79% no recibió buena educación sexual en casa. Sólo un pequeño 6% mencionó que le dijeron que podía vivir su sexualidad libre y responsablemente.”