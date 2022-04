Phillis Wheatley fue la primera mujer poeta afroamericana que gozó de gran reconocimiento, entre “personas de color” y la alta sociedad de la época. Su trabajo era tal que figuras importante, como George Washington, elogiaron su trabajo. Aunque la época en la que vivió no fue la más agradable para su raza, esta fue una mujer libre de alma y corazón durante toda su vida.

Llamada Phillis porque era el nombre del barco que la trajo y Wheatley porque así se apellidaba el mercader que la compró.

Era mujer, era esclava, era negra y ¡también era poeta! Su talento fue puesto a prueba por muchos letrados de la época, la sometieron a duros exámenes hasta que finalmente se le reconoció como lo que era.

Las obras publicadas bajo su nombre eran de su propia autoría y nadie podría culparla de plagio o algo semejante.

¡De esclava a mujer libre!

Phillis publicó Poems on Various Subjects, Religious and Moral (Poemas sobre diversos temas, religiosos y morales). Tras ello fue emancipada por los Wheatleys y fue mujer libre desde 1778 aproximadamente. Se casó y tuvo 3 hijos; su esposo y dos de sus hijos murieron antes que ella.

Las obras de Weathley

Además de la publicación de su libro, existen otros escritos de su autoría que se popularizaron mucho en su época. Phillis tuvo otro borrador que deseaba publicar, pero las dificultades financieras lo impidieron y este nunca pudo ver la luz por completo. Sin embargo, alguno de ellos llegaron hasta periódicos y panfletos un tiempo después.

George Washington era un fiel admirador, sobre todo luego de la publicación de un poema en su honor “A su excelencia, George Washington”. Luego de su publicación, incluso, la invitó a su cuartel general en Cambridge para agradecerle personalmente.

Aunque su historia ha quedado parcialmente olvidada, esta mujer de temple fue una inspiración y un soplo de esperanza para todas las personas de su misma clase, quienes gracias a ella podían entrever, que algún día la libertad sería un hecho.