Phoebe Dynevor, quien fue Daphne, la cuarta hija de Bridgerton, en el drama de época Bridgerton de Netflix, nos hace una referencia puntual sobre los 3 look más acertados para fiestas o eventos nocturnos. ¡Veamos!

Phoebe Dynevor nos inspira

1- Un vestido con escote profundo y volantes, color metalizado. Puedes usarlos en eventos semi formales para la noche, e incluso para el día. Depende del horario, busca equilibrarlos con los accesorios perfectos.

2- Nos queda claro que el escote en la espalda es un excelente plan para cautivar miradas en un evento nocturno. Solo procura crear un equilibrio en este mood y evitar mostrar. Por otro lado, el satén es una de las telas que están en tendencia parar un look de fiesta por la noche.

3- A pesar que este no sea un look super elegante, es una opción acertada y bastante cool para asistir a una fiesta por la noche. Como ves, la chaqueta es la encargada de dar ese toque glam y hacer mucho más poderoso el look. ¡Si quieres jugar con colores puedes hacerlo!

4- No podemos obviar el vestido clásico negro de tiras, solo que procura que sea de una tela que esté en tendencia, tal cual lo luce la querida Phoebe, el gamuzado ha marcado un importante estilo en la moda actual, tanto para el día como para la noche.

Fotos: @phoebedynevor en Instagram

¿Qué podemos conseguir en México?

Trataremos de tomar los consejos de la actriz y personalizarnos a nuestro modo. Mira estas 3 opciones:

Vestido largo de escote halter y tirantes finos cruzados en espalda. Cierre con cremallera lateral oculta en costura en $1.199 pesos.

Vestido ajustado unicolor de muslo con abertura de espalda abierta en $265 pesos.