Los coreanos se han puesto aún más de moda desde que salió Squid Game, Los juegos del calamar, en Netlflix. No solo las distintas series que nos ofrecen las tendencias, sino la piel tan tersa que le llama la atención a cualquiera: ¿Has visto la piel de una persona coreana? ¡Es perfecta!

Me he puesto a leer varios artículos en internet y he tomado parte de mi tiempo libre para ver Tik Tok para seguir las nuevas tendencias y me he topado con algunos videos donde te cuentan el secreto de las coreanas para mantener su piel perfecta. Te contaré alguno de los secretos que he visto.

Lo primero que hay que saber es que, las coreanas cuidan su piel para no tener que usar maquillaje. Es por eso que realmente no tienen ninguna imperfección… o casi ninguna. El ritual de belleza de las coreanas nos da a entender que cuidamos nuestra piel para no tener que utilizar ningún otro producto. Nuestra naturalidad es la mayor perfección que podemos relucir: ¡Hora de cuidar nuestra dermis!

Ahora bien, ¿cuáles son los pasos a seguir de las coreanas?

El primer paso es lavar nuestro rostro. Esta rutina, la repiten dos veces utilizando aceite o limpiador en espuma. Dicen que, nunca utilizan jabón, así sea especial para la dermis del rostro y, el otro secreto es, utilizar abundante agua fría para cerrar los poros.

Exfolian su piel dos veces por semana para eliminar células muertas.

Utilizan tónico, sin alcohol, para suavizar, blanquear e hidratar la piel.

El agua de arroz es el secreto de las geishas https://www.instagram.com/skii/?utm_source=ig_embed&ig_rid=cf870928-8f40-4a59-910e-50faef869481

Aplicar serúm con masajes en el rostro es clave para prevenir líneas de expresión y hacer que la piel absorba todos los ingredientes que estamos colocando para lucir una piel más tersa.

Otra de las opciones para alternar los ingredientes es hacer uso de las mascarillas faciales. Igualmente, que cumplan la función de hidratar aclarar y suavizar para obtener el resultado deseado. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que solo podemos hacer uso de estas, una vez a la semana.

Hacer uso del protector solar, todos los días, así este lloviendo también es parte del secreto.

Aunque parezcan muchos pasos, toma en cuenta que, no todos se hacen al mismo tiempo y que también es recomendable que visitemos a nuestro dermatólogo para que nos aconseje sobre la rutina de skin care deseada para nuestro tipo de piel.