En Kena siempre pensamos en tu bienestar y belleza. Por esta razón, hoy te competiremos los productos que no pueden faltar en tus rutinas de día y de noche.

No se si te pasa, pero en lo particular, cuando miro el rostro y el tipo de cutis de una coreana me pregunto: ¿Será la genética o los productos que usan?, y sí, es cierto que la genética tiene una cuota en todo esto pero los productos de buena calidad son necesarios.

Recordemos que el compromiso con nosotras mismas es la mejor herramienta para vernos saludables, lozanas y con el cutis casi casi como el de una coreana.

Productos que no deben faltar

1- Biune, un skincare para consentir tu rostro

Gel para Contorno De Ojos

Ayuda a minimizar las bolsas debajo de los ojos, reduce la pigmentación y reafirma la piel del contorno de los ojos para suavizar arrugas y líneas de expresión.

Formulado con una combinación vigorizante e hidratante de cafeína, extractos herbales y ácido hialurónico, este producto te ayudará a eliminar la apariencia de ojos cansados, a recuperar la luminosidad y firmeza para lucir un aspecto más fresco.

Las mascarillas faciales

Nos ayudan a darle un boost de hidratación a la piel. Por eso te llevamos el spa a tu casa con nuestra nueva Mascarilla Facial de Hidratación Profunda con extracto de hongo melena de león, ácido hialurónico y té verde, que te ayudará a incrementar rápidamente los niveles de hidratación en la piel y mejorar su textura, resultando en una apariencia más firme, suave que te dará un aspecto más joven.

Macarila Para el contorno de ojos

Fuente: Biune

Moroccanoil, a tu piel le encantará

Esta colección corporal de Moroccanoil amplía la muy preciada Fragrance Originale introduciendo nuevos aromas, cada uno con sus propias y exclusivas notas para transportar los sentidos:

Fragrance Originale : Icónica y memorable. La exclusiva fragancia de Moroccanoil combina ámbar especiado y dulces notas florales.

: Icónica y memorable. La exclusiva fragancia de Moroccanoil combina ámbar especiado y dulces notas florales. ¡NUEVA! Ambiance de Plage: Cálida y estimulante. Un exótico viaje a la playa con notas de pétalos de gardenia y coco.

Cálida y estimulante. Un exótico viaje a la playa con notas de pétalos de gardenia y coco. ¡NUEVA! Ambre Noir: Rica y tentadora. Un aroma cálido y especiado con notas de ámbar, jazmín y cardamomo blanco.

Rica y tentadora. Un aroma cálido y especiado con notas de ámbar, jazmín y cardamomo blanco. ¡NUEVA! Bergamote Fraîche: Energizante y refrescante. El equilibrio perfecto entre la bergamota vibrante y la menta relajante.

Energizante y refrescante. El equilibrio perfecto entre la bergamota vibrante y la menta relajante. ¡NUEVA! Oud Minéral : Vigorizante y sorprendente. Evoca un paseo por una playa mediterránea con el aroma de la sal marina y notas de madera de cedro.

: Vigorizante y sorprendente. Evoca un paseo por una playa mediterránea con el aroma de la sal marina y notas de madera de cedro. ¡NUEVA! Spa du Maroc: Exótica y cautivadora. Una sensual fragancia marroquí inspirada en los spas, que mezcla grosella negra, pachulí salvaje y clavo de Zanzíbar.

Fuente: Maroccanoil

Tea Tree, un básico para tus rutinas

El Tea Tree es un ingrediente básico natural que ayuda a la piel a sentirse limpia, purificada y mitificada. Con esta fórmula, se minimiza la apariencia de los poros abiertos, ya que su principal característica es penetrar en las capas de la piel para nutrirla y actuar para atender y prevenir algunos problemas específicos del rostro.

Fuente: Miniso.

¿Qué tal te parecen? Provoca tenerlos todos, ¿cierto?