Las comidas especiales en casa son el motivo perfecto para esmerarte en la decoración de tu mesa pero si no sabes como preparar una mesa de gala, no debes desanimarte, ya que para lograrlo no necesitas tener muchos elementos, con piezas básicas podrás hacer que tu mesa luzca elegante y perfecta para la ocasión.

La manera de decorarla y los detalles como unas bonitas velas, flores, un centro de mesa, etc., también ayudarán a crear un escenario agradable a la vista.

Te presentamos las piezas básicas que debes tener en tu mesa:

El mantel

Este artículo viste la mesa y la decora. Se recomienda utilizarlo en color blanco, color marfil o en colores pasteles para no agotar el ojo de tantos colores. Sin embargo, diciembre es la excusa perfecta para vestirla de un rojo muy navideño, ¡hay excepciones!

Vajilla

Una pieza que no puede faltar en el comedor, tanto en ocasiones especiales como a diario. Lo más recomendable es tener un juego de vajillas blancas, clásicas y sencillas funcionan para cualquier tipo de ocasiones formal, informal, etc.

Tip: Si no cuentas con una vajilla en casa, reutiliza el plato llano, te sacará de apuros.

Vajilla blanca. Foto de Skylar Kang en Pexels

Los cubiertos

Es importante tener los cubiertos correctos para cada plato y su cantidad en la mesa dependerá del menú que se vaya a ofrecer. Los mismos se colocan de fuera hacia dentro en ambos lados del plato.

La cristalería

La cristalería le otorga ese toque de distinción a la mesa. Estas piezas básicas con las que debemos contar son: copas de agua, copas de vino y copas de champán. Es fundamental que sean del mismo modelo y de cristal transparente, preferiblemente.

Servilletas de tela

Son un elemento imprescindible en cualquier mesa, ya que su función principal es para que las personas se limpien los labios y las manos al comer.

Servilletas de telas y bajoplatos. Foto de Josh Kobayashi en Pexels

Recomendaciones generales para la decoración de la mesa:

No coloques implementos que no se van a utilizar, por ejemplo un plato hondo para sopa, si no se va a servir o no está dentro del menú.

Es muy importante que la mantelería este perfectamente planchada.