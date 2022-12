Las pinzas para el cabello son un must en el tocador de toda mujer. A pesar de ser un accesorio tan universal y necesario, no es fácil escoger. Acá una guía de cuál es tu pinza parra el cabello ideal según tu estilo.

Práctica y de tonos neutros ($299 pesos)

A pesar de ser un modelo muy en tendencia y de la moda, puede resultar en un accesorio bastante funcional y atemporal. Si tu armario está repleto de prendas neutrales, esta opción sin dudas te quedará.

Para la It Girl nadie-brilla más-que-yo ($65 pesos)

Si tienes un aire That Girl o It girl, como de diva inalcanzable y siempre vas impecable de pies a cabeza, ¿qué te parece esta opción? De seguro que ya tienes más de un look pensado para llevarlo puesto, ¿a que sí?

Y2K ($119.50 pesos)

Si no superas la estética de los 2000´s y tiendes a utilizar prendas del Y2K, estos clips de mariposa son lo siguiente en tu lista de compra. Todas las chicas de la época, en algún punto nos la colocamos en el cabello y por ello este accesorio está muy lleno de nostalgia.

Elegante, pero simple ($192 pesos)

Practicas el lujo silencioso. Eres muy sencilla y puede que tu estilo sea algo como el Coastal Grand Mother Chic o el Old Money. Tiendes a utilizar prendas sentillas, lisas pero con textura y de muy buena calidad.

La más colorida y llamativa ($75 pesos)

Finalmente, si te encanta resaltar por sobre todo o simplemente te agradan las modas fuera de lo convencional y solo para atrevidas, un estilo como este luciría muy bien en ti.

¿Qué pinza para el cabello va contigo de acuerdo a tu personalidad?