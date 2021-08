¡Plumas! Tendencia que perdura en el tiempo

Hay accesorios que deben quedarse perpetuados en el tiempo, como es el caso de los accesorios con plumas y también, la ropa que las llevan (ve el outfit de Tracee Ellis Ross, wow). Hay infinidades de diseños que hacen de tu look, algo angelical y ahora que viene el reboot de Sex and the city, estarán en la vista de muchas ya que salieron imágenes de Carrie llevando una en la cabeza (¿recuerdan su look de bodas?).

¿Sabías que las plumas simbolizan lo divino, ya que vienen de las aves que vuelan cerca del cielo? Pero también pueden representar una señal de un ser querido que ya no está en el plano físico, pero nos envía su presencia, su abrazo, su sentir.

Para muchas que creen en lo esotérico, las plumas pueden ser amuletos de la suerte, si así lo bautizas y llevar contigo siempre las buenas energías en cada outfit del día.

Puedes usarla como quieras, en aretes, anillos, cadenetas, forros para celulares y hasta tatuajes… No importa cómo, lo importante es que te envueltas en la buena vibra que una pluma puede darte.

Acá te dejo un video para que puedas hacer tus propios aretes con pluma, paso a paso y facilito.