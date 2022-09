Como todos sabemos, el cigarro es una droga adictiva pero legal. Es responsable de muchas muertes y enfermedades pero aun así muchas personas son “adictas” a este vicio. ¿Es realmente adicción o existe algo más detrás de ello? ¿Por qué es tan difícil dejar de fumar?

Lo que el cigarro representa

Tengo una teoría: Hay personas que realmente no son adictas a la nicotina sino a lo que la misma representa. Todo esto claro, desde su propia perspectiva. ¡Esa es la verdadera dificultad! Despiertan y fuman para “comenzar el día”, crean un hábito y lo relacionan con una sensación agradable y relajante.

Esto en sí, resulta cierto en el momento que ocurre –la relajación, el ambiente- pero, los efectos del cigarro son todo menos agradables y relajantes.

Fumar para conseguir una clase de estatus social, por encajar en un grupo o por representar un alivio a la desesperación y el estrés. Para sentirse acompañados y acompañar los momentos de melancolía en la vida. Ese pequeño palito tiene su toque poético para muchos, ¡tan de la vida rockstar! y es categorizado dentro del llamado “vivir la vida en exceso”.

¿Realmente vale la pena?

Si bien es cierto que hay que vivir el hoy como si fuera nuestro último día, esto no quiere decir que no debamos pensar en el futuro. Crear hábitos negativos es fácil cuando eres tan joven, ya que los efectos no se presentan en dicha etapa. Al no verlos de manera directa, se tiende a ignorar el peligro detrás de él y se coloca una manta para tapar todo lo negativo y sólo “disfrutar del momento” de los “beneficios” a corto plazo que este genera.

¿Cómo eliminar este vicio?

Es diferente para cada persona, pero una buena manera de hacerlo es conseguir un sustito que genere la misma sensación o estabilidad. También es importante buscar ayuda profesional, ya que no siempre se puede por cuenta propia.

Reconocer el problema, aceptarlo y querer cambiarlo es el primer paso para dejar de fumar.