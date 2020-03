Desde hace varios años, la obesidad ha dejado de ser solo una preocupación estética y un asunto privado para convertirse en un problema de salud pública, debido, entre otros motivos, al incremento de padecimientos asociados al incremento de peso.

Las cifras reportadas por algunas organizaciones internacionales como la OCDE, han alertado también sobre la creciente prevalencia del sobrepeso y la obesidad en México y sus implicaciones para la salud de millones de personas.

De acuerdo con los resultados de la ENSANUT los estados nutricios de la población se pueden clasificar en 4 categorías: desnutrición, peso adecuado o ideal, pre obesidad o sobrepeso y obesidad en sus varios grados.

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en preescolares fue de 16.7%; en escolares, de 26.2%, y en adolescentes, de 30.9%. En adultos la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue de 39.7 y 29.9%, respectivamente.

La prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adultos mexicanos se ha incrementado de manera alarmante en las últimas dos décadas. Entre 1988 (ENN I)+ 28 y 1999 (ENN II)+ 29, la prevalencia de sobrepeso en niños menores de cinco años usando como referencia la National Center for Health Statistics (NCHS) 30,31 aumento aproximadamente un 27% (de 21.6 a 28.7%).

Para el año de 1988 no se tienen datos nacionales para niños de 5 a 11 años, pero para 1999 la prevalencia de sobrepeso fue de aproximadamente un 25%, usando como referencia la clasificación propuesta por Must, et al.32, o de casi un 20% cuando se usó la clasificación de la International Obesity Task Force (IOTF)33.