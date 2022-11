Cuando nos toca decorar la mesa en Navidad los porta servilleteros o anillos para servilletas de tela no pueden faltar en nuestra mesa. Mira estas opciones para renovar este año.

¿Quién podría dudarlo?, los porta servilleteros dan ese toque elegante y personal a nuestra mesa. Hay familias que los usan no solo para Navidad, sino para diario también. Y es que cómo no usarlos, si decoran perfecto nuestra mesa y amenizan un poco más el momento.

Hay de todos los diseños y materiales, desde fieltro hasta cerámica o vidrio. Todo dependerá del estilo e tu casa y de temática Navideña con la que decoraste este año. ¡Crea un equilibrio!

Porta servilletero para Navidad: modelos para este año

Porta servilletero para Navidad, con fieltro. Foto: charhadas en Pinterest ¡Hermosos! Foto: etsy en Pinterest Sencillo, de dorado. Foto: comofazerartesanatos en Pinterest Con la cara de Santa. Foto: Instagram en Pinterest Personalizados. Foto: acucharinamagica en Pinterest Para servilletas y cubiertos. Foto: Maribel Soma en Pinterest Haz que suene. Foto: casatreschic.blogspot en Pinterest Muy glam. Foto: mujerhoy en Pinterest Flores de Navidad. Foto. Claudia Leite Batista en Pinterest

Mis favoritos:

Top1: el porta servilletero numero 3

Aunque no crean, me gusta lo sencillo y AMO el color dorado. Por lo tanto, este diseño me parece muy elegante para las comidas de diciembre.

Top2: la cara de Santa

No puedo dejar pasar en mi top este hermoso porta servilletero. Es super navideño y no se pierde el toque de diversión al momento de comer en familia. ¡Con Santa comemos todas!

Top 3: Con el cascabel

Debo confesar que es la primera vez que veo un porta servilletero con cascabel. Dicen que el sonido de esta campanita dispara ondas vibratorias especiales y qué mejor momento para activarlo en las comidas decembrinas. ¡Amo!

Llegó la Revista Kena la Navidad

No te olvides de ir por la revista Kena La Navidad, disponible en físico y en digital. ¡Este año incluye regalo sorpresa en la edición impresa!