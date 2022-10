Siempre hablamos de las prendas tendencias pero, ¿Cuáles son las que ya pasaron de moda?, una incógnita que vale la pena develar.

Prendas que pasaron de moda, ¿aún las usas?

Collares choker

En su momento se veían lindos y sexys. Seguramente tenías o tienes uno de ellos, ¿cierto? La mala noticia es que ese tipo de collares actualmente no están de moda.

Playeras con mensajes bordados

Estos camisones con mensajes bordados ya no están de moda. Pero ojo, solo con mensajes. Las playeras con diseños bordados muy bien, aún siguen siendo los favs de muchas.

Shorts holgados

Ya no estamos en los 80’s ni 90’s. Si piensas comprar unos shorts, que sean unos ajustados y cortos. Los holgado crean visualmente la sensación de moda vieja y ¡nooop!

Playeras con logos de bandas

Es una mala noticia para las fanáticas pero estas playeras ya no están de moda. Aunque puedes seguir usándolas para apoyar a tu grupo favorito, ya no entren en el top de las prendas trendy.

Sandalias o tenis de peluche

Esta moda duró muy poco y es que visualmente no se ve nada nice. Reemplázalas por unas normales y no uses más peluches o «pelitos en los pies».