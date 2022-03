La temporada primavera-verano 2022 ya inició y como todos los años, te mostramos los outfits trend que te harán lucir increíble. Este año, TikTok nos predice qué podemos usar en spring-summer. ¿Le hacemos caso a este nuevo gurú de la moda?

Colores primavera-verano 2022

Esta temporada nos seduce con colores cálidos, neutros, acromáticos y algún toque de estilo nórdico. Todo con equilibrio es posible y más si tenemos en cuenta lo importante que son los juegos visuales en los looks para esta temporada.

¿Puedes combinar un amarillo ligero con tonos más intensos? Por supuesto que sí, estos colores llamativos entran dentro de todas las variantes de colores que son aceptados para crear una combinación exacta para la temporada primavera verano de este año.

Puedes usar: amarillos, naranjas, rojos, corales, rosa chicle, fucsia y lavanda (cero lila).

Estampados para el look

Los motivos tropicales son los ideales para el look de esta temporada. Hojas y flores regresan recobrando fuerza para un look ligero y bastante fresh.

Sin embargo, las estampas monocromáticas también están en tendencia. De igual forma los degradé están aptos para estas combinaciones.

¿Y el animal print? Este look regresa al closet por unos cuantos meses. No es la estampa preferida para un look ideal de verano.

TikTok, gurú de la moda

Miremos lo que TikTok nos recomienda para lucir esta temporada primavera-verano. Para todo tipo de escenario, vale la pena verlo…