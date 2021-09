Hablando de líneas bonitas de maquillaje y en esta idea de personalización, qué mejor que recurrir a las archi- populares e icónicas heroínas, las Princesas Disney.

Princesas polémicas pues hay quienes las culpan de nuestros males femeninos y por perpetuar el mito del amor romántico. Pero que vistas desde la óptica contraria, bien pueden representar a la mujer actual, capaz, fuerte, con el poder de transformar su propia historia… y hasta para una historia de amor se requiere coraje… ¿a poco no?

Para By Apple son reconocidas por ser mujeres con personalidad única, bondad y valentía… claro que también por su belleza. Por todo lo anterior eligió a 4 Princesas Disney que encarnan cada una una línea de maquillaje con tonalidades y productos para cada tipo que representan.

Te presentamos en plan colaborativo la línea que cada integrante de KENA y colaboradoras de la sección de belleza, probamos y comprobamos: Bella, Cenicienta y Ariel.

BELLA, por Tania Lara, líder de Eventos Kena

Bella de La Bella y la Bestia, (no confundir con Aurora de La Bella Durmiente) es la Princesa Disney castaña. De cabello marrón, piel moreno claro y ojos acordes. Nos presenta en su línea tonos cálidos.

Desde tierra, bronce, oro y cobre. A mí que los tonos metalizados me fascinan (y me favorecen, quiero pensar) siempre me hace falta aterrizarlos, valga la redundancia, con tonos Tierra… familiares del color café.

El cuarteto de sombras de Bella fue mi producto favorito de los que probé. Es perfecto para mezclar en un look nocturno los cuatro tonos, dos tienen irisdicencia (o sea, brillitos, glitter, chispas sutiles) o para un look de día, en plan nude y casual, los crema y café claro.

El delineador líquido que probé de Bella es café, así que para un tono menos dramático (ralliita menos que el negro), queda perfecto. Además, te cuento que ya Cris nos contó cómo se sorprendió por la durabilidad de éstos y que no se traspasan al párpado de arriba.

¿Qué más quisiera probar de la línea de Bella? ¡Tiene un fijador de maquillaje en spray!

CENICIENTA, por Cris Mendoza, editora de kena.com

La verdad es que mi princesa favorita es Mérida pero como no había edición de ella elegí Cenicienta, no sé muy bien por qué… ¡y qué alegría! Me encanta la edición. Como les comentó Tania, hice unas stories en mi Instagram en donde les conté lo sorprendida que estaba por una muy simple razón: mi párpado caído no hizo que se borrara el delineado.

Si tú padeces de lo mismo entenderás muy bien que esto es rarísimo. MUY raro. El color azul metálico es divino, pero el saber que podría traerlo intacto todo el día, no tiene precio. Hablo del delineador líquido.

Aquí la edición completa:

Yo también probé las sombras que pigmentan muy bien y dan una tonalidad brillante y luminosa a la mirada y la mascara de pestañas como siempre en la marca: se nota que es su mero fuerte. Creo que el look con los labios nude se complementa perfecto y, por supuesto, el desmaquillante bifásico es un must-have, pues elimina el maquillaje sin batallar, lo que, al final, cuida tu piel.

OJO ¡CÓGIGO DE DESCUENTO PARA TI!

Anécdota extra: cuando subí mi story una seguidora me preguntó si tenía código de descuento. Así que pedí uno y me lo dieron, CRISLATABA comprando en https://applecosmetics.com.mx/

ARIEL, por Bonnie, instagramer de belleza

La colección de Ariel está inspirada en el largo cabello rojo de La Sirenita. Los tonos incluídos pasan por amarillo, naranja, cobre y café. Ahora que comienza el otoño es perfecta para usarse.

La línea de Ariel

De entre los 4 productos que he probado, además de la caja donde vienen que ¡es preciosa!; mi favorito ha sido la sombra que vienen 4 en 1 porque no solo las uso como sombras, de hecho creo que nunca me las he puesto en los ojos, son perfectas para usar como bronzer y blush, pues además esos tonos son mis favoritos para darle una forma estilizada al rostro.

El segundo que podría elegir como favorito es el lipstick que al principio pareciera que es súper naranja y fuerte, pero al ponerlo en los labios da un tono como de ladrillo que además queda bien en muchos tonos de piel. Todas las colecciones que sacó la marca me parecen muy lindas, aún así solo podamos escoger entre 4 princesas, cada una complementa a la otra.

¿Quieres ser BLANCANIEVES?

Sí, como verás nos falta el testimonio de Blancanieves. Si tienes esta línea faltante y quieres ser nuestra reportera especial para complementar esta nota, déjanos un comentario o envíanos un DM a @kenarevista. Las demás Princesas de Disney presentes te daremos un obsequio de agradecimiento.