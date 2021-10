Con la llegada del Halloween y el Día de Muertos, los disfraces, máscaras y escalofriantes maquillajes se hacen presentes. Protege tu piel para que estas divertidas caracterizaciones no dejen estragos en ella. Anota y sigue estos consejos para cuidarla de los horrores de la temporada.

Protege tu piel de los horrores de Halloween

Horror 1: Comezón, ardor e inflamación

El maquillaje de fantasía es muy divertido, pero ¡cuidado! Las alergias pueden ser dolorosas y arruinar tu noche. No utilices por primera vez los productos directamente en tu rostro. Antes de iniciar con tu caracterización realiza una prueba y coloca la pintura en la cara interna de tu muñeca o atrás de la oreja y déjala por un par de horas para comprobar si no te produce alguna reacción como rojez o irritación. Si arde, es mejor no intentarlo y lavar con mucha agua.

Horror 2: Maquillaje tan corrido, que nadie sabe de qué te disfrazaste

Utilizar una pre-base previo a la aplicación de tu maquillaje te ayudará a absorber el exceso de grasa y a que los productos que coloques encima permanezcan intactos por más tiempo.

Una opción podría ser un suero para preparar la piel, e hidratarla como el Skin Boost Vitamin C de The Body Shop.

Horror 3: Pegostes de color

Cuando tienes prisa o poco presupuesto, improvisar con cosméticos caseros como usar talco en la cara para palidecerte puede parecer buena idea, pero con el sudor puede ser un desastre.

Asegúrate de colocar en tu rostro productos indicados para ello, no comedogénicos e hipoalergénicos. Si no quieres utilizar la típica pintura blanca en la cara, que suele ser grasosa y pegajosa, puedes probar combinando tu base regular con un corrector 4 tonos más claro a tu color natural de piel para hacerte ver más pálida en caso de que tu maquillaje sea de zombie o vampiro.

Para los ojos, en lugar de sombras en crema, prueba con paletas de sombras en polvo con las que puedas aventurarte a combinar tonos metálicos y matte.

Puedes usar: la Paleta Reloaded Provocative de Revolution, variedad de colores, mates y metalizados.

Tip extra: Si quieres hacer lucir unos labios agrietados, coloca un poco de sombra de ojos encima, barriéndola de un lado a otro para que marque los pliegues naturales de tus labios. Los contornos y mejillas también puedes marcarlas con una paleta de sombras. ¡No necesitas invertir mucho para lograr el look completo!

Horror 4: Imperfecciones, infecciones e irritaciones

Suena tan doloroso como es. Dejar el maquillaje en tu cara al dormir puede traer todo tipo de problemas cutáneos.

Para irte a dormir sin restos de maquillaje en tu rostro necesitarás un desmaquillante poderoso que no sólo retire el maquillaje, sino que también tenga agentes calmantes. Prueba con alguno de manzanilla que te ayude retirar todo de manera eficaz, pero que sea suave con tu cara, como el Clean &Clear .

Adicional a estos pasos, limpia tu cara con un jabón gentil, preferentemente que contenga ingredientes suaves como el aloe vera y que no contengan alcohol ni fragancias para brindarle a tu cutis un respiro.

Al día siguiente regálale a tu cutis una desintoxicación y un extra de luminosidad con una mascarilla que te ayude a liberarla de los restos de contaminantes provocados por los excesos del día anterior, la contaminación y las impurezas del día a día. Tu piel te lo agradecerá infinitamente.

FUENTE: THE BODY SHOP