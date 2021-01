¿Te imaginas ser muy hábil en el crochet?

Confieso que no soy muy hábil en crochet o gancho, como decimos en México. Me encanta tejer y aprendí primero en dos agujas (que me encanta y me parece muy fácil seguir el derecho y revés), y luego unas amigas me enseñaron a hacer grannies… peeero… me sigo sintiendo muy torpe.

Hay muchas piezas que me inspiran y me dan ganas de hacer. Es más, he hecho mi propia interpretación de esta, pero en agujas:

Quedó bastante bien, lo confieso, pero no tal cual… Así que hoy quiero enseñarles algunas puntadas que encontré que son sencillas en crochet, espero les sean útiles.

Empecemos por el nudo corredizo, cadeneta, punto sencillo o bajo, punto doble o alto.

Obtener código de incrustaciónObtener código de incrustación

Algo que me encanta de la técnica de crochet es que, en serio, puedes hacer muchísimas cosas, para todos los gustos.

Por ejemplo, las cobijitas de Grannies me parecen preciosas, y más cuando te sales de lo común. Mira cómo se hace (hay varias técnicas) e inspírate en estos diseños.

Mira estas ideas hechas con crochet