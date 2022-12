Lograr la realización humana en todos los aspectos de la vida, siempre ha sido una de las mayores aspiraciones de las personas, y aunque el camino para lograrlo requiere de un gran compromiso y perseverancia, no es imposible lograr ese estado de flourishing o florecimiento tan anhelado.

Así como las plantas florecen con ciertos cuidados y amor, para florecer como personas o llegar a la realización humana, es necesario emprender un camino de cuidados que involucran todos los aspectos de la vida.

Soy Nora Taboada, coach ejecutiva y fundadora de AFE-Liderazgo Consciente, y hoy te explicaré, de qué forma el flourishing puede ayudarte en tu vida a sentirte plena y qué herramientas puedes aplicar en tu día a día para llegar a la felicidad y éxito que deseas.

Entendamos el flourishing

En primer lugar y para adentrarnos en el mundo del flourishing, es importante definir de dónde proviene, por lo que te hablaré sobre la Psicología Positiva, la cual, tiene por objeto lograr el funcionamiento óptimo de los seres humanos, y estudiar formalmente aquellas cosas que hacen que la vida valga la pena vivirse y nos hagan felices.

De acuerdo al Dr. Martin Seligman, fundador de la Psicología Positiva, el florecimiento no solo se enfoca es sentirnos felices, sino que brinda una perspectiva más holística de lo que significa sentirse bien y feliz, y para lograrlo es indispensable prestar atención a los siguientes cinco aspectos:

Emociones positivas Compromiso Relaciones Sentido Logros

Los cinco de oro

Ahora que conoces los cinco aspectos clave, estas son las acciones que deberás poner en práctica para convertirlas en un hábito:

Aumenta tus emociones positivas: Para lograr esto, pregúntate qué actividades te generan emociones placenteras o positivas y dedica tiempo al día o a la semana para llevarlas a cabo. También, analiza qué circunstancias o situaciones te causan estrés o disgusto, para que logres establecer una estrategia cuando te enfrentes a ellas, por ejemplo, tomarte unos minutos para hacer respiraciones profundas o dedicar unos minutos a tu actividad favorita (pintar, bailar, cantar).

Comprométete con un trabajo sinificativo: Para tener un compromiso y motivación duraderos en el trabajo no sólo hace falta que nos guste, sino que el ser humano busca dejar huella, aportar al mundo y ayudar. Cuando logramos combinar la vocación con un sentido humanista de empatía y compromiso social, se logran cosas maravillosas y es posible plantear y alcanzar metas a largo plazo. Por otro lado, no olvides cultivar tus pasiones y las actividades alternativas que te dan un respiro y te hacen feliz.

Desarrolla relaciones profundas y de calidad: Es decir, relaciones que sumen a tu vida y que aporten algo valioso, y no sólo eso, recuerda que las aportaciones en las relaciones son de ida y vuelta, por lo que para lograr relaciones significativas y duraderas, ya sea de amistad, románticas o familiares, es necesaria la empatía por las necesidades ajenas, así como apoyo mutuo y sincero. También, te recomiendo fomentar el diálogo.

Cultiva tus fortalezas y talentos: Para alcanzar metas a corto, mediano y largo plazo es indispensable mantenerse preparados y continuar en el aprendizaje tanto profesional como personal, por lo tanto, siempre es buena idea tomar cursos, talleres, etcétera, para reforzar nuestras habilidades y entrar en estado de flujo o “flow”, que se caracteriza porque se vive un involucramiento emocional con la actividad que se está realizando tan intenso, que no sientes el paso del tiempo.

También, aconsejo salir del área de comfort de vez en cuando y aprender cosas totalmente nuevas, de esta manera se pueden obtener nuevas ideas, creatividad, y mejora la resiliencia.

Cuídate: No se tiene nada si no se tiene salud; asegúrate de escuchar a tu cuerpo, de comer adecuadamente, de dormir bien y de fomentar buenos hábitos en ti, como la respiración consciente, el desarrollo de tu espiritualidad y el vivir en el presente. No te sobrecargues, por más que te guste la actividad o el trabajo en cuestión, y no olvides dedicar tiempo para ti y los tuyos.

Recuerda que no puede haber crecimiento profesional o familiar si no existe a su vez un crecimiento personal dentro de nosotros. El ser humano es una sola entidad que interactúa en diferentes contextos. El tipo de persona que estamos “siendo” siempre se manifestará en todos nuestros actos y acciones.

En esta ocasión, te compartí algunos de los aspectos más importantes del flourishing, los cuales te serán de gran ayuda para empezar tu camino a la realización personal, y si te interesa conocer más sobre este tema y sobre la Psicología Positiva, puedes leer mi libro sobre Felicidad Activa, que ofrece herramientas científicamente comprobadas que te ayudarán a convertirte en una mejor versión de ti mismo/a al alcanzar tu nivel de florecimiento humano y de bienestar integral.

###

Sobre Nora Taboada

Es Executive Coach, Speaker, Consultora Organizacional, escritora, Mamá y Esposa mexicana.

Su propósito es promover un liderazgo más consciente y humano que ayude a crear culturas de trabajo inclusivas, positivas y creativas que sirvan como pilar para construir un mundo sostenible.

A nivel grupal, ha trabajado para desarrollar Equipos Ejecutivos de Alto Desempeño y facilitado diferentes programas de Liderazgo y Mentoring en México y Latinoamérica. Ha colaborado con más de 60 diferentes empresas, 20 comités ejecutivos y capacitado a más de 10,000 líderes en México y Latinoamérica y USA. Actualmente trabaja con mujeres líderes.

Nora Taboada siempre ha creído que los líderes necesitan, antes que nada, recibir las herramientas adecuadas para convertirse en seres humanos plenos, con mayor consciencia y un propósito definido. Lo que la ha llevado a ser ganadora del “XVIII PREMIO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO”.

Como respuesta a los desafíos y cambios que enfrentan líderes y emprendedores y que están transformando la experiencia humana en las sociedades y las organizaciones, Nora fundó AFE-Liderazgo Consciente, donde se imparten talleres, conferencias, coaching ejecutivo y cursos de manera online y presencial para empresas y toda persona que busca prepararse y convertirse en un líder consciente.

Redes sociales

Web: https://afe.com.mx/

Linkedin: https://mx.linkedin.com/in/nora-taboada-20b47743

Facebook: https://www.facebook.com/afeliderazgoconsciente

Twitter: https://twitter.com/norataboadaafe

Instagram: https://www.instagram.com/afeliderazgoconsciente/

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@norataboadaafe

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCe0FLMDX4yr-34E087TXhGA/