El uso del primer antes del maquillaje es una práctica común, pero no es obligatorio. Sin embargo, el primer tiene algunos beneficios que pueden mejorar la apariencia y duración del maquillaje. Ahora bien, ¿sabes qué pasa cuando no aplicas primer antes de tu make up?

Función del primer

El primer actúa como una base para el maquillaje, creando una superficie suave y uniforme en la piel. También puede ayudar a reducir la apariencia de los poros, las líneas finas y las arrugas, y proporcionar una capa adicional de hidratación.

En otras palabras, se encarga de crear el lienzo para la llegada del makeup, y te brinda un acabado que incluso te permite no usar base, es el responsable del efecto de blureado que muchas veces da la apariencia de cutis perfecto.

¿Qué pasa si no lo uso?

Si no utilizas un primer antes del maquillaje, es posible que notes algunas diferencias en la aplicación y el acabado del maquillaje.

Sin una base suave, es posible que el maquillaje no se deslice tan fácilmente sobre la piel y pueda aparecer más áspero o desigual. Además, la falta de este producto puede hacer que el maquillaje se desvanezca más rápido a lo largo del día.

Pero si no tienes uno, aún puedes obtener buenos resultados con tu maquillaje. Asegúrate de tener la piel limpia e hidratada antes de aplicar el maquillaje, y considera utilizar una crema hidratante o una base ligera como base.

También puedes utilizar técnicas de aplicación como el uso de brochas o esponjas para lograr una apariencia más uniforme.