Constantemente nos preguntan nuestra edad. Esto es algo normal pero, ¿te has parado a pensar que tu respuesta dice mucho sobre ti? Veamos cómo responder a tu edad refleja un poco tu personalidad.

Quién nos pregunta

No importa en qué situación o qué clase de persona lo pregunte. Muchas veces lo harán de forma burlesca, porque piensan que no estás a la altura de la conversación o la situación. Algunas veces será por admiración y otras por mera curiosidad. No importa la razón u actitud que la persona que pregunte adopte, lo que realmente importa es tu reacción hacia ello.

La reacción que proviene de ti

La edad es algo que está extremamente ligada a nosotros, a nuestra personalidad. Ese simple número refleja nuestra vida entera y si te paras a pensarlo la respuesta dice mucho de nosotros.

Actitud positiva

Si al decir tu edad lo haces con orgullo, con la frente en alto, de manera inmediata y sin titubeos significa que realizas una respuesta positiva. Esto dice que te sientes bien contigo misma y con tu edad. Puede que estés acorde a ella o incluso superas las expectativas.

Actitud negativa

Si por lo contrario te minimizas, te muestras agresiva o indignada, sin importar la situación o persona significa que das una respuesta negativa. La razón es contraria a la anterior, no te sientes orgullosa con la vida que llevas, con tus actitudes o madurez mental, sientes que de alguna manera intentan hacerte menos pero, ¿realmente es así?

Si contarás con una edad menor a la esperada pero contaras con una capacidad de entendimiento y razonamiento mayor o si sientes que has vivido mucho más, sin importar la razón de la pregunta no actuarías de esta forma.

Todo depende de la vida que llevas y por ello responder tu edad es un reflejo de cómo te sientes internamente contigo misma y con el proceso de envejecer, ¿qué te has dicho y qué te cuentas? ¿Envejecer es malo? ¿Tienes menor o mayor valor por tener equis edad?

¿Habías pensado en esto antes?