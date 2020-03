Ya saben lo que hay que hacer: quedarse en casa.

En España también fuimos escépticos, hicimos bromas y vimos venir la pandemia poco a poco, sin tomárnoslo muy en serio. Ahora que el Coronavirus está haciendo estragos en nuestra sanidad, seguimos al pie de la letra las indicaciones del Gobierno. #quedateencasa es nuestro rezo. Es todo lo que podemos hacer, y es mucho, porque solo así se detiene la cadena de contagios. Hagan lo mismo, y mientras estén en casa, aprovechen el tiempo, sigan un horario, una disciplina, no conviertan el encierro en un larguísimo sábado.

Mis hijos, mi marido y yo nos levantamos como si fuéramos a la escuela y a la oficina. Nos preparamos y nos vamos cada uno a nuestro puesto. Los pequeños estudian en el salón. La mayor en su habitación. Mi marido trabaja en la cocina, yo en el dormitorio. A las 12:00 hacemos gimnasia. Luego volvemos al estudio, al trabajo, y después de comer vemos una película. Por la tarde tienen tiempo libre, es la peor parte, la más caótica e improductiva. Así que esta semana por las tardes aprenderán a coser, cocinarán y colaborarán en la limpieza de la casa. De esa manera se llega más cansado a la cena, el día pasa más rápido.

Aprovechen el tiempo, es lo que siempre pedimos, y ahora que es lo único que tenemos, tiempo, no lo malgastemos. Estén con sus hijos, jueguen con ellos, léanles cuentos, no les dejen abusar de la tecnología, acabará poniéndolos de mal humor y la tensión en casa será inmanejable. No estén conectados al celular todo el día, olvídenlo en un cajón y mírenlo una hora por la mañana y otra por la noche, nada más. Cocinen, organicen su casa, escriban una lista con todas las cosas que siempre quisieron hacer y que por falta de tiempo nunca pudieron.

Bien, ahora pueden.

Eviten los envíos a domicilio y las compras en Internet para no poner en riesgo a los repartidores. Ayuden a sus vecinos más vulnerables. Canten en los balcones, hagan ejercicio donde los vean para animar a los demás. Decoren sus ventanas con mensajes positivos.

Vivan este encierro como una oportunidad para ser mejores.

Desde España les mando todo mi cariño, mucha fuerza y ánimo. Cuídense.