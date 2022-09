Un duo fashionista que se me reveló al hacer búsquedas para los artículos de estilos y tendencias.

Inmediatamente llamaron mi atención y me di a la tarea de indagar más sobre su original propuesta de estilo, qué hacen en todas las semanas de la moda del globo terráqueo, de dónde vienen y sobre todo, averiguar quiénes es este duo fashionista.

Casi siempre me encontraba a este par de chicas, que pensé serían gemelas o cuatas, en múltiples estilos, semanas de la moda, vistiendo diseñadores combinadas con prendas low cost de lo más mix and match, en esa pose que me recuerda a las gemelas de la película El Resplandor (The Shining).

Te las presento, pero primero, una selección de mis favs de su blog.

Imágenes de howtolive.blogspot.com

Te presento al duo fashionista Dadon.

Las encuentras en howtolive.blogspot.com y son las hermanas, para mi sorpresa no gemelas: Stef y Jess Dadon. Se definen a sí mismas como adoradoras de viajar por el mundo, los perros, el atún, el café, usar plataformas, el sol, los mercadillos y odian cortarse el cabello.

Nacieron en Melbourne, Australia, pero donde quiera que se encuentren «we know how two live» (nosotras sabemos cómo vivir). Lanzaron su Diario de estilos gemelos en 2012 y pronto se hicieron un boom en todas las redes. Les gustan las grandes marcas y siempre añaden un toque de realidad para la vida diaria, con la fantasía y color de la moda. En 2016 lanzaron su propia marca de sandalias «pet freindly» llamada TWOOBS.

Actualmente también realizan Podcast para entrevistar mentores que empoderen mujeres en muchas áreas de la vida. Tenlas en el radar.

¿Te gusta su propuesta?

