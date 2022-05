Por acá amamos el skincare y uno de los pasos más importantes es el exfoliante. Exfoliar tu piel ayuda a eliminar todas las células muertas que poco a poco se van a instaurando en ella, ya que mudamos de piel de manera constante ¿y a dónde crees que van los residuos? ¡Siguen ahí si no los eliminas! Si aún no te sientes 100% comprometida, te daremos 5 razones para que lo estés.

1 Elimina impurezas

Acabamos de decirlo pero vamos a profundizar un poco más sobre ello. El exfoliante elimina células muertas por lo que eliminarás esa capa de textura extra que tiene tu piel y estará más suave y visiblemente más limpia. Además tus poros se limpiarán, lo que evitará complicaciones en la piel, sobre todo en el rostro como puntos negros y acné.

2 Todo se absorberá mejor

Si eres de las que ama colocar una buena capa de humectante en tu piel pero no la exfolias, no estas haciendo nada. El producto no penetra en tu piel porque esta se encuentra obstruida por células muertas, polvo y suciedad. Cuando te deshagas de ellas, verás que todo producto comenzará a funcionar muchísimo mejor en tu piel.

3 Previene los brotes

Mientras mas limpia este tu piel, más difícil resultará la aparición de imperfecciones estéticamente desagradables y poco saludables. Una acción de amor propio es siempre darte ese cuidado que te mereces y con el exfoliante corporal «Ash Natural» de aceite de árbol de té, puedes hacerlo. Su ingrediente activo es antibacteriano y además cuenta con esferas de cuarzo que constituirán la parte granulada del producto.

4 Ayuda a mejorar la circulación

Te ayuda a una mejor función de la sangre y el sistema linfático, por lo que el drenaje de líquidos será más óptimo. Al estimular la circulación, tu piel es mucho más brillante y suave debido a todos sus beneficios.

5 Crea más colágeno

Uno de los beneficios anteriores es la estimulación del colágeno. Un químico tan importante para la belleza… ¡puedes crear más de él con tan sólo exfoliar! Esto te ayudará a mantener una piel joven y revertir los signos del envejecimiento como líneas de expresión y arrugas.

¿De verdad necesitas más razones para comenzar a exfoliar tu piel?

Cortesía de Ash Natural Concept