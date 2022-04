Dua Lipa es sin dudas un ícono de la moda con su camaleónico estilo y esta no es la excepción. Nuevamente se ha reinventado con su estilo y ha lucido despampanante en la entrega de premios más reciente de hace un par de semanas. El look bondage de Dua Lipa en los Grammy 2022 contiene un guiño a los 90 y la actualidad con su vestido negro bondage. ¿Cómo podremos recrearlo en casa? Acá te contamos lo que necesitarás.

El vestido Bondage que está 10 de 10

El vestido de Dua Lipa es de la firma Donatella Versache, la cual dominó esta corriente a finales de los noventa. ¡Qué mejor manera de anunciar la vuelta a esta tendencia que con la casa de moda reina! La mismísima Donatella lució el vestido en una ocasión y esta vez, Dua Lipa decidió complementar con joyería dorada a juego con el estilo.

El vestido es tipo corsé con transparencias y muchas cintas que crean un entramado patrón fetichista con hebillas doradas que añaden color. La parte inferior es una falda de tubo lisa y larga con abertura trasera. El vestido en sí se adapta por completo a los tiempos actuales, por lo cual podríamos decir que es similar al vino: mientras más se añeje mejor será.

¿Qué necesitarás?

Para el vestido

Utilizaremos prendas que de seguro tendrás en casa. El LBD o little black dress no puede faltar en ningún armario por lo que, si tienes alguno de tirantes mucho mejor, si no, una falda negra (puede ser larga o corta) y un top de tirantes negro estará más que bien.

El toque bondage

Por supuesto que con el negro no obtenemos esta majestuosidad de outfit por lo que necesitarás sí o sí un corsé, ya sea encima del vestido o simplemente como top. Si cuentas con una camisa tipo corsé negra, puedes usarla. Una vez tenemos nuestra «base», necesitarás un par de tiras. Si tienes un harnés para la parte superior lucirá genial. Si posees digamos un liguero para pierna puedes usarlo con una falta abierta o una corta, lo importante es que los tirantes se encuentren presentes.

Los accesorios

Si tienes un collar o algunas pulseras así de llamativas estarás más que lista pero si no, siempre puedes hacer tus propios accesorios. Consigue una pinza de bisutería y cadenas de collares u otros accesorios que ya no utilices o hasta en tiendas de piedras y joyería los encuentras. Puedes agregarle dijes en dorado y crear accesorios a tu medida para lucir el look bondage de Dua Lipa.

Como verás, nos inspira y podemos volvernos unas seductoras chicas muy rockeras.