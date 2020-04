Si eres emprendedora y tu negocio tiene redes sociales, ¡¡¡esta guía te interesa!!!

Seguramente te has estado preguntando qué postear en tus redes sociales. No quieres llenar de pánico tu feed de Instagram, pero tampoco quieres que parezca que vives en una burbuja. Te da temor transmitir ansiedad, pero sientes que si te muestras demasiado positiva también te critiquen (nunca faltan los haters, ¿a poco no?)

Para resolver esta incógnita entrevisté a la fundadora de Emprende Bonito, Jessica Noguez, quien en poco más de un año ha logrado formar una comunidad súper poderosa de mujeres con micro y pequeños negocios, a quienes inspira, enseña y apoya a través de su Instagram, página web, Fanpage, newsletter, productos digitales (algunos de sus descargables son gratis, otros sí tienen costo) y el Podcast Emprende Bonito Radio, disponible en YouTube, Spotify y Apple Podcast.

“Estamos viviendo una situación atípica, una crisis nunca antes vista en el sentido del distanciamiento social, lo cual para los negocios online representa una gran oportunidad. Así que el primer punto iría en este sentido: si estás centrada 100% en servicios offline o presenciales, es momento de migrar a las plataformas digitales para mantenerte vigente y seguir vendiendo”, apunta la especialista en marketing.

Jessica Noguez ha vivido en ocho países (México, Canadá, España, Suiza, Bélgica, Inglaterra, Italia y Luxemburgo) y habla cuatro idiomas (español, inglés, italiano y francés).

10 tips para triunfar en las redes sociales

¡¡¡Aún en época de cuarentena!!!

1) Crea comunidad y nútrela. Recuerda que estamos en Instagram –y demás redes sociales– para apoyar a nuestra comunidad. No temas preguntarle a tus seguidores cómo se sienten, qué necesitan, cómo puedes aportarles. Como creadoras de contenido tenemos una gran oportunidad de ayudarles a crecer a nivel personal y profesional.

2) Enfócate en permanecer visible. ¡¡¡Es momento de crear contenido y ponerlo a disposición de tu audiencia!!! Escribe en ese blog que tienes abandonado, anímate a lanzar tu propio podcast, graba ese video que has estado posponiendo, planea tu material gráfico para meses posteriores (puedes tomar las fotos de un mes en una sola sesión).

3) Crece personal y profesionalmente. Entre más ruido haya afuera, más ve hacia adentro. Es la temporada perfecta para leer esos libros, tomar esos cursos, escuchar esos podcast, apuntarte a esos webinars… Recuerda que si tú creces, tu negocio crece. Aprovecha que muchísimos creadores de contenido están dando sus cursos gratis para contribuir a la calma y al crecimiento durante esta pandemia. ¡¡Hay que aprovecharlos!!

4) Ajusta, renueva y pon al día tu negocio. Revisa y haz una auditoría de tus procesos, redes sociales, página web, textos… Es tiempo de hacer ajustes, mejorar o crear eso que siempre has querido: un blog, un podcast, un e-book, una tienda o tu propio curso online.

5) ¿Qué postear en estos momentos? Enfócate en servir, ayudar y crear contenido útil. ¿Qué necesita tu audiencia escuchar de ti? Desde tu trinchera, ¿cómo puedes contribuir a su bienestar mental, emocional y/o financiero? También me parece un excelente timing para compartir más de ti. Por ejemplo: “3 cosas de mí que desconocías”, “cómo es mi espacio de trabajo”, “qué otras cosas hago además de este emprendimiento”, “qué estoy leyendo o escuchando”, “en qué estoy trabajando ahora”. El cielo es el límite, usa tu creatividad.

6) Cuenta tu historia. Estamos en la era del Storytelling. Es momento de crear tutoriales, webinars, videos, episodios o posts que den soluciones a tu audiencia. Si mucha gente está haciendo lo mismo, trata de diferenciarte y hablarle a un nicho de mercado más específico. No tengas miedo de mostrarte. Tu parte humana es con la que muchos de tus seguidores van a conectar en este momento.

7) Deja de depender de las redes sociales para vender en línea. Si no tienes una base de datos con los e-mails de tus clientes, ¡¡¡empieza hoy!!! Tener tu propia lista de correos y no depender de los algoritmos puede alterar la curva de crecimiento de tu negocio de manera importante, así que implementa una estrategia para recabar esa información A-H-O-R-A.

8) Implementa el e-mail marketing. Si ya usas el correo electrónico, pregunta a tus suscriptores cómo están pasando esta crisis o manda una serie de correos aportando valor por ese medio. Recuérdales que es un momento de cambios, innovación, nuevos paradigmas, rutinas diferentes. Hazles saber que estás ahí para ellos, que son tu prioridad y que los quieres ayudar.

9) Empieza a vender online. Si no lo haces, ¡¡¡es hora de hacerlo!!! Si ya lo haces, piensa: ¿qué oferta puedes crear para ayudar a resolver los problemas que enfrenta la gente ahora? ¿Qué descuentos o precios especiales puedes aplicar para seguir vendiendo? Crea una tienda online o súbete a alguna plataforma de ventas con tus best-sellers que creas que pueden ser útiles ahora. Otra opción son las tarjetas de regalo o giftcards que las personas puedan usar en el futuro. ¿Puedes dar tus sesiones online? ¡¡Anímate a hacerlo!!

10) Emprender juntas ES MÁS BONITO. Apoya a otras colegas emprendedoras. Para no dejar de vender, no hay que dejar de comprar. Tratemos de consumir productos y servicios de los pequeños negocios. Habla con tus amigas emprendedoras, pregúntales cómo las puedes apoyar, recomienda en tus redes sociales a otro negocio que te encante y proponle que haga lo mismo contigo para que sea un shout-out ganar-ganar. *Shout-out es una estrategia de crecimiento en la que tú promueves una cuenta y esa cuenta hace lo propio contigo.

“Recuerda que no estás sola. Estamos en un mes increíble para hacer alianzas, colaboraciones y comunidades online. ¡¡¡Vamos a salir de esto todas juntas mucho más fortalecidas!!! Elige tener certeza, aunque el mundo te diga lo contrario. Y por favor, cuídate mucho”, concluye nuestra entrevistada, Jessica Noguez, a quien puedes seguir en Instagram @emprendebonito para seguir recibiendo tips y llevar tu negocio al siguiente nivel.

Jessica Noguez combina Emprende Bonito (negocio online y podcast) con su papel de esposa y mamá de dos niños. Vive en Luxemburgo.

Fotos: Cortesía Emprende Bonito y Andrea Piacquadio para Pexels