Si no sabes que regalarle a tu novio en esta Navidad o por ejemplo, su cumpleaños, mira estas ideas que seguro le caerán como anillo al dedo.

Ideas top: regala a tu novio algo de esto

Tu novio, esposo o casi algo, merece un buen detalle para una ocasión espacial. Pasa de regalar unas típicas y aburridas medias a ideas más innovadoras y útiles, mira:

Smartphones para crear sorprendentes videos y fotografías

Para los más exigentes y que aman tomar fotografías y video para compartirlos en sus redes sociales con una gran calidad, recomendamos el HONOR Magic4 Pro o el HONOR 70. El primero cuenta con capacidades cinematográficas. Además, destaca por su diseño elegante, la plataforma móvil insignia Snapdragon® 8 Gen 1, así como resistencia al agua y al polvo, gracias a la certificación IP68.

El HONOR 70 es un smartphone que brinda una gran experiencia de cámara, gracias al primer sensor SONY IMX800 del mundo, el cual permite mayor entrada de luz y crea mejores fotografías gracias a su procesamiento de imagen HONOR Image Engine, adicionalmente cuenta con el modo creativo de video Solo Cut, único en la industria que graba dos perspectivas de video a la vez (horizontal y vertical), destacando al protagonista de tu clip.

Tienen un precio aproximado de $ 15,999 pesos.

Fuente: Honor

¿A tu novio le gusta pintar?

Los plumones Fiesta 45 de Faber-Castell impresionan por sus vivos colores, que permiten llevar a cabo una variedad de tánicas y mezclas, que dan lugar a la creatividad y a la diversión sin limite. La gama de 72 colores (que también se venden por separado), incluyen 6 tonos neón, 6 pastel y 6 piel. Su tinta al agua a base de colores alimentarios los hace no-tóxicos y que la ropa o la piel no se manchen. Tienen diseño contemporáneo y espacio en blanco para colocar el nombre del usuario.

El set “Alma Naturaleza” que ya se encuentra disponible en Costco México dentro de una hermosa caja de cartón reciclado, es el detalle perfecto para regalar en esta navidad y tiene un costo aproximado de $479 pesos.

Fuente: Faber-Castell

¿Quiere una cámara filmadora?

Puedes sorprenderlo con un Hero9 Black, con un costo de $ 6,799 pesos. Mira sus funciones:

Increíble vídeo 5K y fotos de 20 megapíxeles

Estabilización de vídeo avanzada HyperSmooth 3.0

Resistente y sumergible hasta 10 m

Compatibilidad con módulos y lentes extraíbles para dar rienda suelta a la creatividad.

2 pantallas: deslumbrante pantalla frontal para selfies y pantalla táctil trasera para un control intuitivo.

TimeWarp 3.0, cámara lenta 8X y mucho más para clavar la toma.

Compatible con la aplicación Quik.

Compatible con más de 30 soportes y accesorios.

Fuente: gopro

Silla gamer Figther

Si tu parece es amante a los video juegos, es hora de irle armando su espacio y ponerlo cómodo. Esta silla es espacial para pasar horas sentado, sin dolores ni afecciones futuras. Tiene un costo de $2,899 pesos.

Fuente: gaiadesign

La salud siempre es primero

Es aconsejable tener un buen tensiómetro en casa y si a tu pareja le hace falta uno, pues este regalo le viene como anillo al dedo. Puedes conseguirlo en un aproximado de $258 pesos.

Fuente: Braun

Lentes, siempre el mejor regalo

Los lentes siempre serán bien recibido tanto por ellos, como por nosotras. Por lo tanto no descartes esta opción como plan regalo para tu novio en esta Navidad. El costo de los lente Tetra Meteorite es de $6,250 pesos.

Fuente: retrosuperfuture

Un look sport para él

Unos Jerseys Camo Swingman Toronto Raptors Alternate, por un precio de $1,999 pesos. En la misma tienda puedes conseguir la sudadera para armar el look completo. ¿Qué opinas?

Fuente: mitchellandness

Vales para boletos para su película Fav

En este caso, no dudes en sorprenderlo con uno vale por un boleto para ver Calabozos y Dragones que se estrenará en abril. Quizá hasta puedes hacerle vales para él y varios de sus geek-amigos y así quedas como una reina y no tienes que verla si a ti no te gusta la historia.

Esta peli trata de un ladrón encantador y una banda de aventureros inverosímiles emprenden un atraco épico para recuperar una reliquia perdida, pero las cosas salen peligrosamente mal cuando se topan con las personas equivocadas.

Fuente: ParamountMexico

Microsoft Surface Pro 7+

Con Pantalla táctil de 12.3 pulgadas (último Modelo), procesador Intel i5, Memoria RAM de 8GB y Disco Duro de 128 GB de Estado Solido. Color Platino a $17,000 pesos. Se ve increíble y la verdad, también la querrás tú.

Estas son algunas de los regalos que tu novio amará, ¡hazlo diferente este año!

Llegó la Revista Kena la Navidad

No te olvides de ir por la revista Kena La Navidad, disponible en físico y en digital. ¡Este año incluye regalo sorpresa en la edición impresa!