Este atípico año nos cambia la jugada. Es muy probable que no veamos a mamá el 10 de mayo (y si tienes pensado ir a verla, mejor no lo hagas). Quizá concertemos otra fecha para festejarla o una vez al mes cuando ya estemos seguros de que no vamos a contagiarla de Coronavirus.

Pero si quieres enviarle un detallito o detallote, tenemos ideas diversas que seguramente le encantarán… ¡directo a su casa!

Por si tiene manchitas en la piel

Esta crema facial Skin Active es parte de una línea aclarante y es una delicia. Es ligera, se absorbe de volada e hidrata muy rico. Tiene filtro solar, así que no te preocupes por los agentes aclarantes. Es lo personal la estoy usando de día y me gusta un montón. Puedes comprarla en varios sitios, yo encontré un gran precio en Amazon y en Sally (confieso que nunca he comprado en su tienda online, pero está a muy buen precio).

Para su propio y sofisticado café

Si tu mamá es cafetera este regalo le encantará. Es una prensa francesa ¡individual! Y ahora incluye su taza muy elegante. Es de la marca premium Le Creuset y está elaborada de cerámica de gres, que conserva el calor de la bebida por mucho tiempo. La prensa tiene un interior de acero inoxidable.

Si quieres solo la prensa, encontré un muy buen precio en Crate & Barrel.

Una copa menstrual

Ok, quizá mamá ya entró a la menopausia, pero si no, ¡una copita menstrual es fantástico! La que yo uso es la que te dan en Fundación Femmex con tu donativo así que no podría recomendar alguna en particular que no sea esa. En internet hay muchísimas para elegir.

Que mamá tenga su propia compu

Si eres espléndida o se juntan todos los hijos, ¡este es un GRAN regalo! Confieso que no conozco estas computadoras, pero suena muy muy bien y a un precio muy justo por lo que ofrece.

«La MateBook 13 de Huawei es una laptop que asegura una experiencia completa al combinar un potente procesador con un diseño elegante y minimalista. Tiene: 8GB + 512GB la podrás encontrar en la Huawei Store https://shop.huawei.com/mx/ product/huawei-matebook-13-new , a un precio de $18,999 MXN y podrás llevarte de regalo un MIFI y una tarjeta SIM con valor de $1,599 MXN y Microsoft 365 personal.

Regalos con causa

¿Te gustaría darle algo a mamá que, además, cumpla el deseo de un pequeñito que está enfermo? Make a whish lo hace posible. Originalmente el bazar terminaba el 2 de mayo pero ahora se extiende hasta el día 10.

Hay de todo un poco: cenas preparadas por un súper chef, libros, joyería, accesorios para ella y para la casa, juguetes, decoración, café, ¡de todo! Entra aquí para ver las opciones.

Un tour virtual de una bodega + un vinito

Me parece una estupenda idea combinar estas dos experiencias. Para las mamás amantes del vino, ¿qué tal un vino cosecha especial? La bodega Cepa 21 tiene un tour virtual súper chulo igual que Emilio Moro que puedes disfrutar aquí.

Las botellas puedes adquirirlas en varios lados, como Vinoteca.

En lo personal se me antojó este: Hito Rosado «es un vino de brillante color rosa palo, muy tenue y limpio, características con las que Hito Rosado enamora a la vista. En nariz se pueden percibir delicadas notas de frutos rojos y aromas florales, las cuales le dan un toque de complejidad. Al gusto es ligero como un buen rosado, vivo, fresco, equilibrado y con una marcada pero integrada acidez que facilita su paso por boca. Perfecto para acompañar alimentos como tempura, aperitivos, quesos suaves, pastas con salsa y carne.»

Paquete… consientas

Una manera de apapachar a mamá es incentivarla a que lo haga. Descubrí una tienda con una filosofía muy bonita, se llama Mahat y puedes pedir sus cosas vía Rappi. Lo que me pareció una gran idea fue este kit de relajación.

Crema anienvejecimiento