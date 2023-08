Una relación a distancia es un desafío único en el mundo de las relaciones de pareja y si tú las has vivido, sabrás a qué me refiero. Aunque puedan parecer complicadas, con la dedicación adecuada y una comunicación sólida, pueden florecer y fortalecerse.

«Soy malísima para redactar mi vida por teléfono», fue lo que dijo la actriz Viviana Serna en un episodio de «Se regalan dudas». Y sí, creo que tiene toda la razón.

Este medio tan frío del Whatsapp, puede ser muy útil pero también destructivo, además, ¿cómo podría ser mejor vivir a distancia que vivir «a cerquita»?

Yo les aconsejaría algunas cosas que hice cuando viví en una de esas, de hecho, he tenido dos de pareja, que es el caso en el que nos enfocamos hoy, ya que con mis papás y hermanos también tengo una relación a distancia porque viven lejos.

Estrategias clave para hacer que una relación a distancia sea exitosa

1. Comunicación clara y constante: La base de cualquier relación sólida es la comunicación, y esto cobra aún más importancia en una relación a distancia. Establecer horarios regulares para hablar por teléfono o videollamada puede ayudar a mantenerse conectados de manera consistente. Además, es vital ser honestos acerca de los sentimientos, expectativas y preocupaciones para evitar malentendidos. El reto: HABLAR. Es mejor hablar por video que escribir por chat, porque, insisto, Whatsapp puede ser un semillero de malos entendidos porque no vemos la intención y en una relación a distancia esto puede ser letal.

2. Establecer metas y planes: Una relación a distancia es más manejable cuando ambos tienen un plan a largo plazo. Discutan y establezcan metas realistas para el futuro, como la posibilidad de vivir en la misma ciudad en algún momento. Tener un objetivo compartido les dará algo en lo que trabajar y les dará esperanza en los momentos difíciles. Y pueden ser cosas tan sencillas como: cuándo nos veremos en persona, quién va a viajar, a qué hora hablan ese día, etc.

3. Confianza y transparencia: La confianza es el cimiento de cualquier relación, y en una relación a distancia, es esencial. Ambos deben confiar en que el otro está comprometido y ser transparentes acerca de sus actividades y relaciones sociales. Evitar comportamientos que puedan generar desconfianza fortalecerá los lazos emocionales. Si empieza el gusanito del celo… auch, será más complicado aún.

4. Creatividad en la intimidad: La falta de contacto físico puede ser uno de los mayores desafíos en una relación a distancia. Sin embargo, esto no significa que la intimidad emocional y romántica deba desvanecerse. Sean creativos al mantener la chispa viva, a través de mensajes cariñosos, sorpresas virtuales y sí, hasta encuentros candentes. Eso sí, tengan cuidado con los nude, es preferible que no se vean sus rostros en las fotos sexys que manden y sí, es tu pareja ahora, pero… ¿qué pasaría si terminan? No saben cómo será como ex novio ese novio tuyo encantador… y no hay garantía de nada. Hazlo pero con precaución.

5. Mantener una vida individual activa: Si bien es importante estar comprometidos con la relación, también es crucial mantener una vida individual plena. Cultiven sus propias pasiones, hobbies y amistades para evitar sentirse aislados. Una relación saludable a distancia se basa en dos individuos fuertes y felices y podrías sentirte sola si tu pareja no está contigo y no tienes una red de amigas y amigos cercanos.

6. Visitas lo más cercanas posible: Siempre que sea factible, planifiquen visitas regulares. Estos encuentros cara a cara fortalecen los lazos emocionales y les permiten crear recuerdos juntos. Tener fechas específicas para esperar también puede aliviar la tristeza de la separación.

7. Resolver problemas de manera constructiva: Las discusiones y desacuerdos son inevitables en cualquier relación. Cuando surja un conflicto, abórdenlo con respeto y empatía. Eviten culpar o atacar al otro y en su lugar, enfoquen la conversación en encontrar soluciones constructivas.

8. Hacer cosas juntos. Ajá. Esto suena raro pero ahí fue como empecé mi estrategia de «cine a distancia» que hice popular en mi club de cine virtual durante la pandemia. El chiste es tener una serie juntos o ver una peli al mismo tiempo y comentarla en vivo. Hay forma de hacerlo con Prime, por ejemplo (hay un iconito para hacer «party») y en Netflix también hay (¿o había…?) una funcionalidad en Chrome. Pero nosotros lo que hacíamos -y aún hacemos en mi club de cine- es ver la peli, cada quien en su casa, y por medio de Whatsapp dar «play» al mismo tiempo y estarla comentando. Les juro que funciona bien. También pueden ir de compras y hacer video llamadas o quedar en cenas por zoom, ¡¿quién no lo ha hecho desde pandemia?!

Las relaciones a distancia pueden ser una prueba de la fuerza de una pareja, pero con la mentalidad adecuada y la dedicación mutua, pueden florecer y crecer. La clave está en la comunicación abierta, la confianza y la creatividad para mantener viva la conexión emocional. Siguiendo estos consejos, podrán enfrentar los desafíos y disfrutar de una relación a distancia exitosa y gratificante.

Imagen de Freepik

