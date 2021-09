Nada como que te digan ¡Cálmate! o ¡Relájate! para que; corte A: te sientas más estresado de lo que estabas y más en estos tiempos que, a título personal siento que muchas cosas y situaciones nos detonan sentirnos bajo estrés.

Documentado está que el estrés es una bomba de tiempo en la salud de las personas y que, podemos creer que estamos “bien” y que nos sentimos “bien”, pero, si el estrés es un tema crónico o recurrente en nuestra vida, ese bienestar nos va a servir de poco.

Aquí es básico entender que la relajación no se trata solo de estar tranquilos, es un proceso vital que disminuye los efectos del estrés en la mente y en el cuerpo. Incluso los médicos de alta especialidad reconocen que las técnicas de relajación pueden ayudar a lidiar con el estrés cotidiano que nos pueden llevar a diversos problemas de salud, como las enfermedades cardíacas, la presión alta y el dolor.

¿Y qué decir del estrés por no tener trabajo, exceso de actividad física que nos provoca desgaste físico y mental, o cero actividad física que nos enferma y debilita? Hemos normalizado de alguna manera vivir con ansiedad o depresión (otro extremo) que finalmente afecta nuestra forma de vida y limita nuestra capacidad de disfrutar y de funcionar.

Siempre me he sabido una persona “aprensiva” por decir lo menos, puedo ser reactiva y a veces hasta pesimista (yo juraba que realista), pero lo cierto es que mi estado de alerta atiende más a un tema de estrés y reconocerlo me ha servido para tomar cartas en el asunto.