Como era de esperarse, la cantante Rihanna no nos decepcionó con su reaparición en la tarima del Super Bowl luego de permanecer 6 años fuera de los escenarios. ¿Ya sabes cuál fue su invitadito especial?

Asistieron aproximadamente 190 millones de espectadores, lo que se considera ser uno de los conciertos más prestigiosos en Estados Unidos.

Todo comenzó viendo a Rihanna colgada de una plataforma en las alturas cantando «Bitch Better Have My Money», como tema apertura del evento. Sus otros temas fueron: