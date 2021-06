Conoce la ruta y no te pierdas: Puedes utilizar la app de Waze para saber el tiempo y tránsito, además de la mejor ruta. «Después de introducir tu destino, toca Conoce la mejor hora de salida y podrás visualizar el tiempo de conducción, así como los peajes y obras en el camino», ese es un gran tip. Pero ten en cuenta que no en todas las autopistas y carreteras de México hay buena señal. Investiga bien. A mí me pasó en la Huasteca: es mejor ir con gente que conozca o ir en tour a lugares como esos porque no hay señal de celular.