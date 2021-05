Según yo no tenía la piel grasa pero la dermatóloga me dijo: «esos granos no son normales. No son normales en la adolescencia ni en la edad adulta. Vamos a tratarlos.»

Así que empezamos con una rutina para piel grasa, que incluye un activo tomado y bastante fuerte, tengo que decir.

Pero para la limpieza y cuidado de la piel, en especial con alguien como yo, que acostumbra ponerse 48 capas de productos, el asunto de utilizar solo productos para piel grasa me hacía que el ojo me temblara.

Ahora, tengo que decir que buscamos opciones para ciertas cosas que ella me mandó y el resultado es el siguiente:

Para limpiar

Limpiador de Ash

Esta marca mexicana (que encuentras en el súper, Sanborns y farmacias) es bastante nueva y hay dos productos en particular que he usado, pero empiezo con la limpieza. La línea regula sebao, reduce inflamación y restablece la microflora. Este jabón que contiene aceite de té, es bastante ligero, perfecto para después de desmaquillarme (utilizo un agua micelar). Trabaja de manera muy suave y es perfecto para el siguiente producto. Este no tiene un aroma en particular, lo cual me cayó muy bien.

Loción facial para piel grasa de ASH

Es más fuerte que el jabón, por eso hacen buena combinación. Revitaliza y refina la textura de la piel. Controla la grasa y termina de llevarse residuos de suciedad. Ojo, sí puede ser fuerte si no estás acostumbrada.

Para hidratar

Día

Effaclar Duo (+)

La usaba generalmente sobre los granitos (que no debían de existir) pero ahora la estoy usando en todo el rostro, porque además tiene filtro de protección solar, que necesito para estar frente a la compu.

Ojo, no es una crema para hidratar, pero por el momento estamos en corrección y la hidratación va más bien en la noche.

«EFFACLAR DUO(+) es un producto completo con eficacia anti imperfecciones reforzada, que ayuda a aclarar rápidamente las manchas existentes, previene su reaparición y limita el riesgo de que queden marcas.»

Te interesa: estas mascaras de pestaña son lo máximo.

Para la noche

Aquí utilizo un día uno de estos productos, el otro, el otro. Estos no son productos específicos para piel grasa, pero aún así, me han funcionado.

Hyalu B5 de La Roche-Posay

Repara, hidrata y rellena gracias a su ácido hialurónico, vitamina B5 y Madacasóside.

Skin Nutrition de Artistry de Amway

Esta no engrasa la piel porque es, en realidad, una crema gel muy ligera, cuya base es básicamente agua.

Artistry Skin Nutrition™ equilibra, revitaliza e hidrata. Son fórmulas veganas y tienen productos seguros y uno muy novedoso: la semilla de chía blanca, espinaca, cereza acerola y cereza que brindan antoxidantes y tienen el poder de «amplificar la capacidad natural de la piel para energizarse, ayudando a la renovación natural de las células dañadas de la piel.»

Esta marca tiene línea para piel grasa, pero ahora estoy probando esta.

Filtro solar

Ahora se preguntan qué estoy haciendo para ponerme filtro en la reaplicación. Buena, muy buena pregunta. Tengo que confesar que estoy usando uno que no necesariamente es para este tratamiento, pero que siento ligerito. Esto mientras encuentro uno muy adecuado, pero sigo en la búsqueda.

¿Qué usas tú? ¿Ya conocías estos productos?