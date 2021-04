Cuando hablamos de rutina de cuidado facial o rutina skincare, hablamos de una serie de pasos que como buena labor en equipo, dependen del anterior para que funcione el que le sigue.

Hay muchas dudas al respecto y luego cometemos errores que disminuyen la potencia de nuestros productos. ¿El suero va antes de la crema y antes de la mascarilla se aplica el tónico, primero me enjabono y después me desmaquillo? Te despejamos esas y otras dudas comunes.

Con base en la rutina skincare coreana de 10 pasos, te dejamos el orden correcto del paso a paso a seguir en la aplicación de tus productos.

El orden paso a paso de una correcta rutina skincare

illustrationweb.us en Pinterest

Paso 1. Limpiador a base de aceite / Desmaquillante

Desmaquillan a profundidad incluyendo el rímel más denso y acondiciona la piel. No le temas aunque tu piel sea grasa o mixta, recuerda que “aceite disuelve aceite”.



Paso 2. Limpiador a base de agua / Jabón facial

Los jabones limpiadores (para cara), ya sea que elijas en barra o de dispensador líquido. Pero, ¿porqué doble? Porque dos es mejor que una… y porque esta limpieza dejará tu piel realmente sin rastro de maquillaje y agentes de suciedad externos que tapen los poros.



Paso 3. Exfoliante. Manual o Químico

Los de pequeños granulitos (no vayas a usar corporales de granulos grandes que pueden lastimarte, exfoliar no es terminar raspada ni peleada con tu gato). O bien, utiliza un cepillito o esponja facial. Hay exfoliantes químicos pero para eso te recomiendo ver a tu dermatólogo y que te recete uno personalizado. Este paso es para retirar células muertas, pellejitos, granitos secos, a la larga manchas y dar paso a la renovación de la piel

Illustrationweb.us, Pinterest

Paso 4. Tónico.

Mi paso favorito. Con un pad de algodón aplica el recomendado a tu tipo de piel, sin alcohol ni irritantes, adiós a las caras secas y acartonadas. Este paso tonifica, calma y desinflama la piel… y lo mejor: la prepara para absorber lo que viene.



Paso 5. Esencia.

A este paso le llaman el climax o corazón de la rutina coreana, es de lo más antiguo que existe. Puedes optar por una esencia en acuosa o en gel con ingredientes encargados de aportar nutrición, antienvejecimiento y renovación a nivel celular. Sus resultados son inmediatos.

Pso 6. Suero, Ampolleta o Booster.

De alta concentración existen para atacar necesidades específicas: acné, poros grandes, pieles fatigadas o envejecimiento. Corrigen y regeneran, se absorben de volada y se recomienda aplicarlos con los dedos en un ligero masajito con las yemas.

Paso 7. Mascarilla.

El favorito del momento. En Corea las venden en cada esquina, hasta en las tienditas de conveniencia o abarrotes. Y aquí no nos quedamos tan atrás, úsalas solo el tiempo indicado en el empaque y sigue bien las instrucciones, hay millones de ingredientes y fórmulas de acurdo a tus necesidades.

Illustrationx.us

Paso 8. Contorno de ojos.

El área más delicada del rostro, por eso es bueno utilizar una específica, tienen menos concentrado de la fórmula para rostro ya que estamos hablando de una superficie muy sensible y que presenta sus propias necesidades de ataque: ojeras, bolsas, miniarruguitas, etc.



Paso 9. Crema o gel hidratante.

El último paso cuando hablamos de la noche. Es el “agua” que beberá tu piel y que la nutrirá. Además, por ser la consistencia más densa, sellará la humedad y los demás productos que aplicaste antes. Busca una adecuada para las necesidades de tu edad y tipo de piel.

Paso 10. Bloqueador solar

El recetado por el doctor, ultra importante para la salud y conservación de la piel. Podemos hacerte una enciclopedia de porqué es un paso que no debes saltarte ¡ninguna mañana!… así esté nublado, obscuro y lluvioso o te quedes dentro de casa. El sol quema, mancha, arruga, dilata, acartona, envejece y causa flacidez cutánea.

https://www.instagram.com/p/CN5KjaNHs9Y/

¿¡Muchos pasos!? No te espantes…

Esta rutina está pensada para llevarse a cabo día y noche durante toda la semana, pero no todos los productos van cada vez. Si bien hay coreanas que sí la llevan a acabo religiosamente, lo ideal es que no dejes de hacer pasos como la limpieza, los hidratantes, el tónico o el protector solar. Y turnes durante la semana los demás, por ejemplo, dos veces el exfoliante, tres la mascarilla, un día sí y un día no el suero y así con los demás, haz tu traje a la medida.

Tienes alguna otra duda o quieres compartirnos tu Rutina de Skincare: taggea @kenarevista y #skincare