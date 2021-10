La figura corporal es una de las cosas que más nos preocupa y siempre buscamos alternativas para vernos y sentirnos cómodas con nuestro cuerpo. Hablemos de moda y copiemos el secreto de la Reina Letizia para tener un lucir más como “reloj de arena”, ya que su cuerpo es delgadísimo y no cuenta con estas curvas naturales.

No es un secreto que la silueta como el reloj de arena es la más codiciada. De hombros y caderas voluptuosas, con la cinturita de sirena. Si apuestas por este must pero no tienes el cuerpo, puedes adoptar algunos trucos.

Mangas con volumen y “botoms” con pinzas

El secreto de Letizia es la moda. Con algunas piezas logra acercarse a esta silueta tan codiciada.

Recuerda que tienes que dar volumen donde no lo hay, por eso, los olanes, las pinzas, los globos…

Además de esto, es importante notar que este estilo es sofisticado, digno de toda una realeza.

Este estilo de manga ancha, es apto para vestidos, monos, blusas y hasta chaquetas, siempre y cuando sean ceñidas al cuerpo. Los looks que elige Letizia van a buscar volumen en las caderas, afinan la cintura y, visualmente, crean ese reloj de arena que muchas buscan.

Outfit con mangas bombache

Camiseta de cuello redondo y manga corta abullonada. Detalle de tejido combinado a tono.

Camiseta anudada, estilo crop top, con abertura en la parte frontal y con cuello sencillo.

Manga larga con bombache en los hombros, completando un outfit ideal para lucir un cuerpo reloj de arena.

Tips:

1- Si eres una mujer de hombros y espalda ancha o de senos grandes, evalúa muy bien esta opción de moda. Por lo general este estilo es para equilibrar las magnitudes corporales.

2- No uses jean o pantalones bota ancha, la idea es destacar hombros y caderas. Al usar bota ancha, las proporciones de tu look se distorsionan.