Estamos empezando el año y es necesario liberarnos de algunas cargas o conflictos del pasado, sobre todo si es con nuestra madre. Sana la relación con tu mamá y activa las buenas energías durante los primeros meses del 2023. Es una esta carta especial para el ritual familiar.

Nosotras como hijas, no podemos estar en paz si no tenemos una buena relación con nuestra madre (aplica para el papá también) y es importante sentir en nuestra alma ese poderoso sentimiento de alivio y ligereza personal y familiar.

Ritual: sana la relación con tu mamá (y papá también)

Revisando el Instagram me encontré una carta que sé que te será útil para empezar el año con otra energía y lograr sanar esa relación familiar que tanto te ha limitado. Sana la relación con tu mamá ahora mismo:

Está carta es para mi madre de su hija (o): Madre, perdóname por hablarte de cualquier manera, por desconocer que tenemos un pacto, por herir tus sentimientos a partir de mis propias percepciones. Perdóname por cada minuto en el cual creí que todo esto se trataba de ti y no de mí. Perdóname por nuestra historia juntas, por pretender cambiarla, por no superarla.

Perdóname porque no me es fácil saber y sentir quién eres realmente, porque a través de ti solo veo a mi niña lastimada, porque sólo percibo dolor. Perdóname por querer marcharme de tu vida, perdóname por haberme ido, perdóname por no querer volver a ti, perdóname por no honrarte y no amarte lo suficiente.

Yo merezco perdonarme completamente y lo hago ahora. Sin duda alguna te doy gracias porque en un acto de amor consciente o inconsciente me trajiste a la vida, a este mundo que me ha ofrecido todo para que yo pueda conocerlo.

Estas palabras surgen, nacen, brotan y florecen en mi Ser cuando el tiempo de mi mente es perfecto, el amor me busca ahora y me reencuentra contigo, yo elijo estar en paz contigo, yo soy esa paz en ti y en mí. Yo soy paz. Yo honro mi vida y la tuya tal como fue, tal como es. Yo hago una reverencia ante tu Ser de luz que es quien yo soy. Hecho está. Gracias, gracias, gracias…

Sugerencias importantes

Milagros Reyes, Coach del Ser y Consteladora Familiar explica que esta carta la debes hacer sin interrupciones y no te puedes levantar ni distraer hasta que termines. La tienes que realizar enfocada y haciendo total conciencia, tienes que leerla al mismo tiempo que escribes para que te estés escuchando.

También leerla tres veces frente al espejo, la quemas y la entierras en el árbol que tú decidas es representación de tu árbol genealógico) y luego se le coloca al árbol miel después del entierro para así endulzar el dolor.