Sandalias de tacón grueso: Dove Cameron dice sí

Las sandalias de tacón grueso no pasan de moda y la actriz Dove Cameron lo confirma, pues hace poco vimos a la también cantante ganadora del premio Emmy, caminando por la ciudad de Nueva York con sandalias Onardonia de ALDO.

El tacón -tan odiado y amado- puede ser el arma más poderosa que tenemos las mujeres para sentirnos sensuales, elegantes, glamourosas y hasta mejorar el autoestima, ya que a veces nos dan seguridad y autoridad. Además, los zapatos son el 50% de nuestro look, lo pueden volver súper top o hacerlo completamente cheugy.

No solo los camines, ¡presúmelos!

Estas sandalias son un must have, funcionan perfecto en un outfit casual como el de Dove, pero también con un look más formal.

Este otro modelo de sandalias de Nine West es muy parecido, su simpleza las hace chic y elegante, perfectas para lucirlas de día o de noche.

Luce tan bella como Dove Cameron en sandalias de tacón con estos consejos

Compra de tu talla

Si lo compras talla menos, el pie podría hincharse y en vez de sentirte fabulosa, sentirás que estás viviendo una tortura.

Por otro lado, si la sandalia es más grande se saldrá al caminar, lo que ocasionará dolor y cansancio luego de un par de horas.

Elige tacón grueso

En comparación con el tacón fino, este le da más soporte al zapato, distribuye mejor el peso y te dará menos molestia.

Camina despacio

Dar pasos pequeños y caminar más despacio prolongará el cansancio y el dolor en los pies.

Cuida tus pies

Mantén tus pies saludables, no solo las uñas sino también la piel, durezas, heridas.