¿Sangría para la que…? ¿Salud vaginal? De seguro esta fue tu reacción al leer esto y ahora necesitas saber de qué se trata. No es un elixir erótico, un limpiador o un calmante para los dolores ¡sino todo esto y más! No te preocupes si no tomas bebidas alcohólicas, porque esta receta no tiene ni una gota del mismo.

¿Qué necesitas?

1 taza de hielo

1 copa

1 taza de té de canela

miel de agave para endulzar

Zumo de limón

½ taza de Vinagre de manzana

3 Tzas de Jugo de arándanos

Preparación

Toma una copa y agrega el hielo. Agrega té de canela a temperatura ambiente o frío para mejorar la inflamación. Usa jugo de limón al gusto para aportar la vitamina C, vinagre de manzana para desinflamar y ayudar con los cólicos e irritabilidad de esos días. Finalmente agrega el jugo de arándanos y miel de agave al gusto para endulzar la bebida.

Pero, ¿por qué ayuda a la salud vaginal?

El jugo de arándanos ayuda a mejorar la lubricación, balancear el ph y prevenir infecciones urinarias. Mezcla todo muy bien y disfruta.

Esta bebida es perfecta para los días de menstruación, pero puedes tomarla en cualquier momento sin problemas. Aun así los beneficios son muchos mayores y es una manera de consentirte cuando no tienes ánimos de nada.

¿Lo habías escuchado antes?