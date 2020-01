¿Eres madre por primera vez? Descubre cuáles son los miedos internos, los sentimientos de culpa y todas las nuevas bombas emocionales que abre el nacimiento de un hijo.

La argentina Laura Gutman, autora del libro La revolución de las madres, alza su voz y nos habla sobre esos torbellinos emocionales que toda madre primeriza pasa cuando tiene a su primer bebé.

La revolución de las madres

Gutman señala que este término ha tenido un poco de dispersión, debido al empoderamiento que ha asumido la mujer actual.

“La maternidad ha perdido valor social.” Gutman.

Ella se enfatiza a los cambios emocionales que sufre la madre cuando deben dejar a sus bebés en casa “sentimos que dejamos de existir.”

“Sin embargo, si no los atendemos, si no permanecemos con ellos, si no los alimentamos con paciencia, esos niños crecerán insatisfechos, ávidos, necesitados y luego se convertirán en lo que somos muchos de nosotros: adultos tardíamente deseosos de cuidados y amparo,” señaló Gutman.

Por todo lo anterior descrito, puedes asumir que esta Revolución de las madres, es un sentimiento que te carcome silenciosamente, de forma amorosa y pacífica. ¡Tu bebé lo merece!

Ella afirma con contundencia que “el mundo cambiará cuando seamos capaces de integrar el amor y los cuidados amorosos en casa, junto al despliegue de la autonomía y la libertad afuera.”

Cambios sobre la visión maternal

Seguramente estarás ansiosa de saber cómo ella cambió esta visión de maternidad. Te hablaremos un poco sobre su historia.

“Fui madre muy joven en malas condiciones, en el exilio. Supe entonces que me dedicaría a ayudar a que, ninguna mujer en el mundo, pasará la experiencia del primer tiempo de la maternidad aislada o sola”, expresó Gutman.

También nos cuenta que “cuando regresé a Buenos Aires, comencé a desplegar el trabajo de asistencia a madres puérperas, y así fui sabiendo y comprendiendo más y luego, teorizando más, al acercarme a tantas miles de experiencias.”

¿Las charlas maternales funcionan?

Gutman expresa la importancia de acudir a charlas de maternidad, sobre todo si eres madre primeriza. Estas charlas te ayudarán a comprender más tus sentimientos y cómo expresarlos y manejarlos cuando tienes un bebé a cargo.

“La mejor receta para esto es saber que no hay receta.” -En este sentido, Gutman te recomienda que lo mejor es explorarte, conocerte y hacerte preguntas a ti misma sobre lo que sientes y haces.

De esta forma, vivirás esta experiencia maternal de la mejor manera, sin inhibiciones. Solos tu bebe y tú con esas emociones al tope.

¿Sabías que…?

Gutman creó un Centro para apoyar a las madres y formar doulas, las mujeres que las acompañan. Como hacían las antiguas esclavas griegas.

LEER MÁS SOBRE: ALIVIO O DOLOR: ¿QÚE SIENTE TU BEBÉ CUANDO LLORAS?