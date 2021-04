Conoce a una bailarina mexicana que decidió hacer las cosas de manera distintas.

Mariana Pérez Lazos nació en Tapachula, Chiapas, y está decidida a hacer su propio camino, a trabajar por lo que desea. ¿Quieres conocer más sobre esta mexicana que se ha atrevido a seguir sus sueños?

Cuéntanos un poco de ti

Hoy en día soy bailarina freelancer, no estoy en una compañía porque antes de COVID decidí tomar un tiempo para mí, es decir, seguir bailando pero no en una compañía full-time. También soy maestra de danza y directora de un programa de danza en Cleveland Ohio.

¿Cómo empezaste en este ámbito?

Bailo desde que tenía 3 años. Mi mamá me metió a clases de ballet porque ella siempre quiso aprender pero nunca le fue posible. Y desde mi primera clase ¡jamás quise faltar a una!

Empecé mi carrera todavía en Mexico cuando decidí que quería que el ballet fuera parte de mi vida. Comencé a tomar mis clases más en serio y a aumentar las horas de práctica. También tomo unas cuantas decisiones difíciles como no ir de fiesta con mis amigos por quedarme a ensayar.

¿Cuáles han sido tus mayores retos?

Dejar a mi familia en México y no tenerlos cerca en momentos difíciles.

¿Cuáles son los consejos que les darías a las niñas que quieren seguir tus pasos?

Que sí se puede. No es fácil pero se puede y si en verdad se ama la danza, vale la pena. También que recuerden que no están solas ¡y que el amor propio es muy importante!

Cuéntanos de bailarinas a las que admires

Maria Kochetkova

Isabella Boylston

Evgenia Obraztsova

Las tres son mujeres que trabajan duro por estar donde están. Las admiro porque cada una tiene una cualidad distinta que me encanta al verlas bailar y me inspira.

Una de ellas recientemente se enfocó en la libertad del bailarín y siento que eso me hace orgullosa en mi transición a ser freelancer.

Las tres tienen un corazón grande y a pesar de lo difícil que es, siguen sonriendo y tienen un buen balance entre el baile (trabajo) y su vida personal (familia, gustos, amor propio, etc)

Yo siempre estoy trabajando en amor propio.

¿Cuáles serían tus claves del éxito?

Primero que nada: Si te sientes feliz, estás en el lugar correcto. Lo demás no importa.

Algo muy importante para mí es ser constante y saber que estás dispuesta a trabajar por lo que quieres porque NADIE te lo va a dar, ¡y la satisfacción de obtenerlo por ti misma es muy grande!

¿Qué sigue para ti?

Eventualmente, quisiera abrir mi escuela de danza. Me encantaría ayudar a jóvenes a lograr sus sueños ¡y ser los mejores bailarines que puedan ser! Compartir mi conocimiento y mi pasión es algo que me motiva a querer lograr esto.

Creo que he bailado por tanto tiempo para el ambiente de escuelas/compañías que ahora mismo quiero bailar para mí.

Ser freelancer me da la libertad de hacer esto y de hacerlo en donde sea. Poder bailar en diferentes teatros, personas y lugares del mundo es algo que quisiera. Después de haber tenido esta experiencia y tiempo, creo que estaré lista para compartir mi pasión y amor por la danza con mis futuros alumnos si dios quiere.