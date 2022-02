Si pensamos en el sexo y el chocolate, ambos son adictivos, placenteros y deliciosos. Es muy difícil negarse a una barra de chocolate o al sexo. ¡Ambos son muy tentadores! Algunos consideran que este rico alimento, produce tanto placer, que puede llegar a sustituir al sexo. Pero no quiero que pienses eso, por eso, mejor te propongo mezclarlos y disfrutar de una exquisita sesión sexual donde el chocolate, el sexo, tú y tu pareja, sean los protagonistas. ¿Te atreves?…

No, no se vayan enojar amantes del chocolate, sé que comerlo produce sensaciones muy sabrosas, incluso nos acompaña tanto en momentos alegres como en esos ratos de tristeza, donde buscamos un consuelo y lo encontramos en el sabor de este alimento, hasta es considerado como un afrodisíaco, pero la realidad es que no puede sustituir al sexo.

Ahora sí, que una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa. Bueno, para que me entiendan, el chocolate nos ofrece beneficios a nuestra salud, si lo comemos con moderación, ayudar a cuidar nuestro corazón, está lleno de propiedades tonificantes y estimulantes, pero jamás nos ofrecerá los beneficios y placer que nos otorga una sesión sexual. Por eso, les recomiendo que los fusionen para que se derritan de placer.

Desde nuestros antepasados, el chocolate ha estado presente, los aztecas lo usaban como un afrodisíaco para sus relaciones. El chocolate contiene sustancias que estimulan nuestro organismo de una manera muy particular, aumentando nuestro deseo sexual. Es por eso, que agrega el chocolate a tu vida sexual.

Siempre debemos de utilizar nuestra creatividad e imaginación en el sexo, si le sumas algunos ingredientes, como el chocolate, te aseguro que el resultado será extremadamente rico y positivo.

Lleva el chocolate a tu cama…

Atreverse a jugar con chocolate con tu pareja puede causar sensaciones muy excitantes. Tanto como para el que “embarre” o para el que se está dejando untar este ingrediente, será demasiado cachondo lamer y sentir el chocolate en tu piel o en la tu pareja.

Existen muchas maneras de agregar el chocolate a tu vida sexual, todos lo conocemos en sus diferentes formas, en una taza de chocolate caliente, dando algunos pedacitos en la boca de nuestra pareja de chocolate sólido, etc.

Como tip, puedes poner sobre la cama, un plato con bombones y algunas tabletas de chocolate de diferentes aromas y sabores, para que juntos los disfruten, es como un previo para dar inicio al juego sexual.

Pero sin duda, una forma muy excitante de emplearlo, es usar el chocolate derretido y utilizar un pincel para que el cuerpo de tu pareja se convierta en un lienzo, en el cual dibujarás la ruta que deseas lamer, y así, quitarle el chocolate a él o ella. Aprovecha para “pintar” las partes íntimas de tu pareja y brindarle un rico sexo oral. Si se termina el chocolate, ¡no te preocupes! Se vale agregar las cantidades que gustes y devorarlo como nunca lo has hecho. ¡Ojo! Siempre ten cuidado con la temperatura del chocolate antes de mojar tu pincel, ya que si no estás pendiente, puedes quemar a tu ser amado.

Otra forma de utilizar el chocolate en tu vida sexual, es el helado de este sabor. La mezcla de sentir lo frío de la nieve con lo caliente de tu boca, será muy excitante para los dos.

Además de disfrutar el chocolate en estas formas, también hay muchas más formas de gozarlo, si te lanzas a una sex shop, encontrarás condones con sabor a chocolate, existen velas con olor a este alimento, cremas y aceites con este aroma. ¡Échale coco para crear tu mejor experiencia sexual con el chocolate!

Si no has probado este juego sexual, te recomiendo que al menos una vez lo intentes, ¡te fascinará!

¡Mucha suerte!