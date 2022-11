Por: Lic. Daniela Aza*

Todavía no es fácil hablar de sexualidad y discapacidad y, mucho menos, de pareja y discapacidad. Y surgen muchas sensaciones y reacciones de las personas al respecto: miedo, vergüenza, pudor, lástima.

Durante mucho tiempo y hasta que conocí a mi marido pensaba que como persona conla sexualidad y la pareja no iban a tener un lugar en mi vida. Y me equivoqué. Juntos fuimos construyendo otras maneras, formas y estrategias, otros tiempos que nos llevaron a aprender que hay muchas formas de hacer el amor.

Pareciera existir cierto rechazo a tratarlo o abordarlo. Sin embargo, lo cierto es que la vida sexual y el placer no son exclusivos de las personas llamadas (erróneamente) normales.

Aún hoy persiste en el imaginario una concepción asistencialista que no considera a la persona con discapacidad como sujeto de deseo o capaz de experimentar placer sino como pasivo, “incapacitado” de amar y ser amado, infantil y asexuado.

Esta perspectiva caritativa y paternalista atraviesa todos los ámbitos y la sexualidad no es la excepción. Las relaciones sexuales no son contempladas dentro del estereotipo que etiqueta a las personas con discapacidad como “débiles y desgraciadas”.

Como resultado de esta perspectiva son innumerables las barreras físicas y sociales que se enfrentan, entre las cuales se encuentran: la falta de accesibilidad, ausencia de información precisa, carencia de profesionales capacitados, omisión de las personas con discapacidad en los debates e intercambios, entre tantos otros.

Mi pareja tiene discapacidad también

“¿Tu pareja tiene?” era lo primero que me preguntaban cuando empecé a salir con mi marido hace 16 años. Y a mí siempre me llamó la atención este cuestionamiento, como si ser una persona connecesariamente implicara que quien elija para estar a mi lado tuviera que tener también alguna. Esto es una idea errónea que necesitamos desterrar ya que no hay nada en nuestra situación que indique que debe ser así. Una persona conva mucho más allá de su diagnóstico.

Las personas con discapacidad somos asexuadas