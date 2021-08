Siente cada orgasmo y celébralo entre dos o tú solita

Los orgasmos son maravillosos, ¿¡quién que los haya vivido no los ama?! En realidad, los adoramos. Ya sea clítoris, punto G, orgasmo del pezón, orgasmos de cuerpo completo, ¡lo que sea!, la lista continúa. Cada uno se puede sentir de manera muy diferente, con varias intensidades y duración, dependiendo de qué parte de tu cuerpo esté enfocada.

No se trata solo de sentir satisfacción física, el orgasmo tiene el mismo efecto en ti emocionalmente. Algunos de ellos te permiten despertar nuevas sensaciones en lugares que no sabías que en realidad eran zonas erógenas. Esto es algo que te debes a ti misma y a tu cuerpo: descubrir un placer que aún no has experimentado.

Día del Orgasmo Femenino, ¿existe?

Sí y es el 8 de agosto, un día creado con el objetivo de crear conciencia sobre la sexualidad femenina y el derecho al placer de las mujeres. Esto porque aunque no lo creas en muchos países el placer femenino está prohibido.

Empecemos por quitar algunos mitos del gran “O” como:

· Sólo se da cuando tienes penetración, esto es FALSO. La vagina no tiene casi terminaciones nerviosas, pero sí el clítoris: 8,500.

· Hay mujeres que pueden ser multiorgásmicas y otras no. FALSO. Todas pueden serlo a poco que se lo permitan.

· Depende de la pareja. FALSO. El orgasmo no lo provoca la persona con la que se interactúa, depende de una misma.

· Con la edad, es más difícil alcanzarlo. FALSO. Ningún estudio científico puede asegurarlo.

· La anorgasmia femenina ocurre porque hay algo fisiológico que no funciona. FALSO. En la gran mayoría de los casos se trata de un problema de orden psicológico: miedo a perder el control, falta de conocimiento de la propia anatomía, educación represiva, traumas vividos, sentimiento de culpabilidad, etc.

Reconozcamos los grandes beneficios que nos trae un orgasmo como:

· Influye salud mental de la mujer, evitando enfermedades como demencia senil, alzhéimer o cualquier otro mal del cerebro.

· El orgasmo también puede ser una excelente terapia si sufres de migrañas o cualquier tipo de dolores de cabeza.

· Durante un orgasmo, una mujer aumenta su umbral del dolor en 107%, lo que equivaldría a sufrir una fractura de hueso y ni darse por enterada

· Los orgasmos también influyen en los niveles de felicidad de la mujer, ya que le convierten en alguien mucho más segura de sí misma y que conoce a la perfección sus capacidades y limitaciones.

· El orgasmo tiene muchos otros beneficios: disminuye el estrés, favorece el sueño, mejora tu flujo sanguíneo ya que es una actividad aeróbica, mejora la piel y te hace sentir más joven.

Te invito a romper estas barreras y date el delicioso permiso de vivir el placer y sentirlo a través del acto sexual.

Fuente: Lelo