«Estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, generándome a veces dificultades al andar». El síndrome también repercute en sus cuerdas vocales, «no dejándome usarlas como estoy acostumbrada».

«Tengo un gran equipo de doctores que trabajan conmigo para ayudarme a que me recupere» señala la intérprete de «Let’s talk about love», quien también tiene palabras para sus «adorados hijos, que me apoyan y me dan esperanza», añadió.