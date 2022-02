Empezó el año y ya muchas estamos esperando que llegue la primavera para ir corriendo a tomar sol con nuestras sandalias y ropa ligera.

Cuando vimos estas dos opciones nos encantaron, por eso teníamos que compartirlas contigo.

El calor es sinónimo de ropa cómoda, pero estar cómodas no significa que no estemos a la moda. Por eso, la marca de Skechers se ha encargado de hacer el lanzamiento de sus nuevas sandalias para que hasta nuestra ropa veraniega luzca en trend. No solo se encargó de hacerlas con un espectacular diseño, sino que también cuenta con la comodidad y frescura que todas buscamos.

Sandalias Skechers on Zalando

Las sandalias son el estilo que todas buscamos para disfrutar de los días frescos y cálidos, porque gracias a la marca, no importa en qué lugar digno de disfrutar el verano, ya sea montaña o playa, estaremos cómodas. Están diseñadas para darle a sus compradoras el confort que buscan en cada pisada.

Escoge tus sandalias ideales

Revisa el tipo de planta que se adapte y amolde adecuadamente a tu pie. Asegúrate que las tiras sean ajustables. Nunca deben sobresalir los dedos. Evalúa el peso de la sandalia. Conoce tu tipo de horma para que la sandalia se adapte a ti. Averigua el material con el que están hechas, esto te permitirá saber su durabilidad. Así como la tiras, los cierres deben ser una opción cómoda.

Lo mejor de esta marca es que no solo ha pensado en mujeres que buscan su comodidad, sino también en hombres. Así que, mujeres. Ya saben. ¡Podrán combinarse con su pareja!

Tu botana favorita en tu ropa de verano

¿Alguna vez pensaste que uno de tus botanas favoritas las podías utilizar en una de tus prendas? Pues, sí. Cheetos y Pull&Bear se aliaron para combinar lo que más te gusta y que puedas usarlo en tus próximas outfits.

¡Hombres! Si nos estás leyendo, estas son las prendas que podrás conseguir en las tiendas de Pull&Bear:

Ahora, llegaron las sorpresas para nosotras, en 3…2…1

Zara ha anunciado su nuevo estampado con la marca en colaboración. Ahora sí es verdad que podremos combinarnos:

Al mejor estilo y con nuestra botana favorita, podemos lucir nuestras próximas pintas. Además, ambas marcas han utilizado precios totalmente accesibles para todos para que podamos lucir y disfrutar a lo grande.