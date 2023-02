No los hemos dejado de ver (en México), aunque están más presentes desde finales del 2022 y ahora tenemos más información acerca de cómo se están usando los skinny jeans en 2023. Aunque no son los favoritos de muchxs, no caben dudas de que no se irán a ningún lado.

Cómo no llevarlos

Los skinny fueron tendencia por muchos años y solían utilizarse con pantalones rasgados, para muchos esto era de mal gusto. En esta ocasión han vuelto y su versión más popular es sin agujeros. De hecho, ahora se utilizan para un público más de la treintena, para ir a trabajar y para ocasiones más formales.

Con botines

Este pantalón queda ajustado y va muy bien para utilizar botas altas, pero la manera más popular es con botines cortos. Este es un claro ejemplo de ello.

Los blazers no pueden faltar

Y por supuesto, los blazers son la prenda estrella para combinar. Como a estas alturas no falta en tu guardarropa lo puedes utilizar sin problemas para ir a la ofi en conjunto con los skinny jeans y sí, aplica si están rotos cuando la parte de arriba es moderna. La cosa es que tiene que haber un equilibrio: no todo embarrado sino una prenda más floja (aunque abajo Pris nos dice otra cosa).

¿Dónde adquirirlo?

Te dejo estas dos opciones por acá.

Skinny Jeans negros $449 pesos

Skinny Jeans clásicos $509 pesos

¿Qué te parecen las ideas para usar skinny Jeans en 2023?