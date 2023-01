Muchas pensarán que es de abuelitas usar los inolvidables outfit de vestidos con medias, y es que recordando la época de ellas deducimos que es una estilo que difícilmente podría posicionarse como tendencia actual. Pues Sofía Vergara demuestra que sí podemos usar este mood en época invernal.

Sofía Verga sí que supo elegir bien

El punto es que podemos revivir modas antiguas (y bastante claro nos ha quedado esto) usando nuevas tendencias y prendas actuales. Es decir, ¿por qué no usar un vestido a media pierna con unas medias transparentes y botines? Esta es una de las tendencias más arraigadas y con prendas que fácilmente podemos encontrar en diferentes tiendas de ropa.

Aún estamos con el frío del invierno y podemos aprovechar en recrear este look que no solo las celebridades usan para cubrirse del frío. Solo ten presente los infalibles para este look:

1- Vestido a media pierna.

2- Medias transparentes. Pueden ser de colores o con brillitos, todo depende el estilo que elijas.

3- Botines a media pierna o de tobillera.

4- El representativo saco XL y si es a media pierna mucho mejor.

5- Bolsa de mano y si quieres lucir como Emily en Paris, usa una boina parisina. Pasarás la prueba.

Sugerencias de compra en tiendas mexicanas

Te voy a mostrar una opción muy acorde con lo que Sofía Vergara nos presenta.

Abrigo lana cuello pelo desmontable en $ 2,699 pesos en la rebaja

Vestido de escote pico y tirantes con volantes. Detalle de botones en delantero en $349 pesos

Botines marrones de patente en $599 pesos

Cartera de mano marrón en $ 1,499