Estos sombreros de Halloween no dan miedo, pero son muy lindos y perfectos para disfrazar a los más peques. Veamos algunos de estos lindos modelos.

Unicornio súper tierno

Este unicornio no pasa de moda en el mundo infantil… y no tan infantil. Es lindo y tierno, además de muy fácil de hacer. Necesitarás Foami tanto liso como de brillantina para realizar esta pequeña manualidad. Un tip para las flores es aplicar un poco de calor en la parte que no es brillante para conseguir el efecto abultado.

El vaquero más conocido

Para los niños, tenemos este sombrerito de Woody que lleva muchos más detalles e incluso su propio sombrero. Recuerda hacerte con una plantilla de estrella para que esta quede perfecta y manos a la obra.

El corredor más rápido de los videojuegos

Sony es de los favoritos de muchos amantes a los videojuegos. Si es el caso de tu peque, puedes realizar este sombrero azul en 3D tan lindo. Para este si necesitas guiarte de la imagen de Sonic y hacer tus propias plantillas.

La esponja más feliz

Bob esponja no podía faltar. Nuevamente vemos unos detalles voluminosos que pueden ser logrados con un poco de calor. Asegúrate de no exceder, ya que podrías doblarlo más de lo necesario y ya no hay vuelta atrás.

Acá te dejo un ejemplo de cómo hacer estos sombreros que te podrá servir de guía para cualquiera de ellos.

¿Cuál de estos sombreros para Halloween es tu favorito?