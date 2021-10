Muchas veces, sin saber, cometemos errores al momento de decorar nuestro hogar y hoy te tengo algunos tips que te servirán un montón para evitar esos fails en el interior de nuestra casa. Aprende sobre los errores comunes de decoración.

No importa el estilo que tengas, estos consejos servirán para todo tipo de casa. Son datos generales que nos simplificarán la vida y nos aliviarán mucho más cuando nos toque remodelar o mudarnos de depa.

Errores comunes de decoración

Proporción de muebles

Muchas veces compramos muebles porque nos gustan y ya, pero nos olvidamos de las proporciones, tamaños y dimensiones.

Por ejemplo, si has intentado colocar muebles muy grandes para espacios pequeños, ya cometes el primero error. ¡No lo hagas! La recomendación en este caso es ser equilibradas en espacios y tomar medidas para que el lugar se vea, y se sienta, libre y armónico.

Excesos de muebles

Este es un error muy común, ¿te ha pasado? Recuerda que lo más importante es decorar con estilo, pero sin excesos. Cuando hay muchos muebles, se dificulta la circulación de aire, comodidad y energía en nuestro hogar; la carga es muy pesada y esto se hace sentir de inmediato.

Por ejemplo, si tienes un rincón que le llega poca iluminación, no decores con muchos muebles. Lo más recomendable en este caso, es que liberes espacio y seas un poco “minimalista” para darle equidad, claridad y confort.

Un dato interesante que seguro no sabías: no abuses en excesos de luces, tampoco es aconsejable. Lo máss recomendable es que uses cortinas o persianas que hagan juego con tu estilo y puedas equilibrar la entrada de luz.

Colores apropiados

Lo más recomendable es usar colores neutros que puedan armonizar y encajar perfecto con nuestro home style.

Los techos siempre blancos, la idea de esto es dar altura. Si quieres algo de color, utiliza una pared para resaltarla y hacer más colorido tu espacio.

Los grises, beige o blancos son los colores más recomendables y trendy que puedes usar. Son tonos que encajan perfecto para una remodelación exitosa del 2021-2022.

¿Qué pasa con los textiles?

Es mejor comprar los textiles antes de pintar la casa, ¿sabes por qué? Es mucho más sencillo conseguir un color que vaya con los textiles que optes por hacerlo a la inversa. La sugerencia es que hagas congeniar los colores de toda tu combinación con la luz natural.

En la decoración, las telas cumplen la función de darle a nuestro hogar una sensación de calidez y comodidad a nuestra casa.

Se han confeccionado una gran variedad de objetos para la decoración, de uso personal y domésticos, que hoy día son tan parte de nosotros, que muchas veces las pasamos por alto y nos olvidamos de hacer una buena selección de textiles a la hora de decorar.

Por ejemplo, el textil ideal para las ventanas es esas telas que permitan controlar las temperaturas de casa y equilibrar el confort con el resto del mobiliario.

El lino o algodón son dos opciones cool para este punto, pero si quieres algo más sofisticado, el poliéster podría ser la solución.

También puedes optar por una tela con una mezcla de materiales que den una hermosa caída, se arrugue menos, perduren en el tiempo o se encojan a la hora de lavarlas.

El tejido, color y estampado selecciónalo de acuerdo al estilo de decoración con el que decores, es decir, si decoras con un estilo rústico o de campo no le vendrían bien unas cortinas de tela pesada con diseño clásico.

Toma en cuanta estos tips y evita caer en los típicos errores de decoración.